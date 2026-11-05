Ortak Liste, Netanyahu'nun dönüşünü engellemek için Eisenkot'a destek verecek

İsrail'deki Arap toplumunu ve Filistinli vatandaşları temsil eden Ortak Liste ittifakı, 27 Ekim'deki genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevinin Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verilmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a tavsiyede bulunacağını açıkladı.

İsrail'de genel seçimlerin ardından hükümet kurma süreci devam ederken, ülkedeki Arap grupları ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ittifakı, hükümeti kurma görevi için destekleyeceği adayı açıkladı. İttifak, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmakla görevlendirilmesi yönünde tavsiyede bulunacağını duyurdu.

Ortak Liste, üç ortak arasında oybirliğiyle alınan kararın, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin yeniden iktidara gelmesini önlemeye yönelik kamuoyu talebine karşılık olarak" alındığını bildirdi.

Açıklamada, muhalefet bloğunun şu ana kadar "Netanyahu'nun izlediği politikaya karşı çıkma, Arap vatandaşlarına yönelik kışkırtmayla mücadele etme ve siyasi tercihlerini ortaya koyma meşruiyetlerini zayıflatma girişimlerine karşı durma" konusunda yeterli irade gösteremediği belirtilirken, buna rağmen Eisenkot'a destek verilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Ortak Liste, "Eisenkot, Netanyahu'dan daha fazla milletvekilinin desteğini almış olsa da aralarındaki farkı daha da açmanın önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. İttifak, bu adımın hükümetin değiştirilmesi ihtimalini güçlendirebileceğini ve Netanyahu'yu iktidarda tutabilecek bir ulusal birlik hükümeti kurulması olasılığını azaltabileceğini belirtti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ortak Liste'den 11 milletvekilinin de Eisenkot'un hükümeti kurmakla görevlendirilmesini önermesi halinde, Eisenkot'a destek bildiren milletvekillerinin sayısının 67'ye ulaşması bekleniyor. Böylece Eisenkot, 120 sandalyeli Knesset'te çoğunluğu oluşturan 61 milletvekilinin desteğini aşmış olacak.

İsrail'deki seçimlerin sonucu

Seçimlerde Netanyahu liderliğindeki blok, Knesset'teki 120 sandalyenin yalnızca 53'ünü kazanmış ve çoğunluk olan 61 sandalyeyi elde edememişti. Netanyahu'nun rakibi Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile aynı çizgideki partiler ise 48 sandalye kazanmıştı. Böylece iki lider de hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşabilecek net bir seçeneğe sahip olamamıştı.

İsrail'deki Arapları temsil eden partiler ise parlamentodaki sandalye sayılarını yaklaşık iki katına çıkararak 19 sandalyeye ulaşmış ve güç dengesi açısından belirleyici konuma gelmişti. Ancak hem Başbakan Netanyahu hem de rakibi Eisenkot, seçim öncesinde söz konusu partilerle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı.