Ortak Savunma Anlaşması Açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rayed Krimly, Türkiye ve Pakistan ile imzalanan ortak savunma anlaşmasının "herhangi bir nükleer emel" ile bağlantılı olmadığını ve bölgedeki hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Rayed Krimly, Pakistan, Türkiye Suudi Arabistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yardımcısı Krimly, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini ve uzun süredir devam eden niteliğini yansıtmaktadır. Bu ilişkiler on yıllar boyunca gelişmiş olup yıllarca süren detaylı müzakerelerin sonucunu temsil etmektedir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülkenin ortak savunma kabiliyetleri geliştirmesini, stratejik caydırıcılığı güçlendirmesini, hazırlık seviyesini yükseltmesini ve kendi savunma kabiliyetlerini daha da geliştirip entegre ederek güvenliklerine yönelik her türlü tehdide ortaklaşa karşı koymasını sağlamaktadır. Anlaşmaya göre üç ülkeden herhangi birine yönelik saldırı, üç ülkeye birden yapılmış saldırı olarak kabul edilecektir" ifadelerini kullandı.

"Nükleer emellerle bağlantılı değil"

Krimly, "Bu anlaşma, askeri bir eksen veya mezhepsel bir blok oluşturma çabası anlamına gelmiyor. Ayrıca nükleer emellerle veya silahlanma yarışıyla da bağlantılı değil, aksine sürdürülebilir yetenekler geliştirmeye odaklanıyor. Bu anlaşma, Suudi Arabistan'ın Körfez, Arap ve uluslararası ortaklarıyla olan güçlü ve stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde yapılmıştır. Bu durum, bölgedeki herhangi bir ülkenin güvenliğine tehdit oluşturmamakta, aynı zamanda iki devlet arasındaki gerilimlerin tırmanmasına da yol açmamaktadır. Bu anlaşma, bu ülkeler arasında veya bu ülkeler ile diğer devletler veya uluslararası kuruluşlar arasında mevcut olan ikili veya çok taraflı anlaşmaların yerine geçmez veya bunları değiştirmez" ifadelerine yerdi.