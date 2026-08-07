Ortak Savunma Anlaşması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortak Savunma Anlaşması Açıklaması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Bakan Yardımcısı, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan anlaşmasının nükleer emellerle ilgisi olmadığını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rayed Krimly, Türkiye ve Pakistan ile imzalanan ortak savunma anlaşmasının "herhangi bir nükleer emel" ile bağlantılı olmadığını ve bölgedeki hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Rayed Krimly, Pakistan, Türkiye Suudi Arabistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yardımcısı Krimly, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini ve uzun süredir devam eden niteliğini yansıtmaktadır. Bu ilişkiler on yıllar boyunca gelişmiş olup yıllarca süren detaylı müzakerelerin sonucunu temsil etmektedir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülkenin ortak savunma kabiliyetleri geliştirmesini, stratejik caydırıcılığı güçlendirmesini, hazırlık seviyesini yükseltmesini ve kendi savunma kabiliyetlerini daha da geliştirip entegre ederek güvenliklerine yönelik her türlü tehdide ortaklaşa karşı koymasını sağlamaktadır. Anlaşmaya göre üç ülkeden herhangi birine yönelik saldırı, üç ülkeye birden yapılmış saldırı olarak kabul edilecektir" ifadelerini kullandı.

"Nükleer emellerle bağlantılı değil"

Krimly, "Bu anlaşma, askeri bir eksen veya mezhepsel bir blok oluşturma çabası anlamına gelmiyor. Ayrıca nükleer emellerle veya silahlanma yarışıyla da bağlantılı değil, aksine sürdürülebilir yetenekler geliştirmeye odaklanıyor. Bu anlaşma, Suudi Arabistan'ın Körfez, Arap ve uluslararası ortaklarıyla olan güçlü ve stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde yapılmıştır. Bu durum, bölgedeki herhangi bir ülkenin güvenliğine tehdit oluşturmamakta, aynı zamanda iki devlet arasındaki gerilimlerin tırmanmasına da yol açmamaktadır. Bu anlaşma, bu ülkeler arasında veya bu ülkeler ile diğer devletler veya uluslararası kuruluşlar arasında mevcut olan ikili veya çok taraflı anlaşmaların yerine geçmez veya bunları değiştirmez" ifadelerine yerdi.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Politika, Pakistan, Türkiye, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Ortak Savunma Anlaşması Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün kana bulandı Bıçaklanan pazarcı hayatını kaybetti Düğün kana bulandı! Bıçaklanan pazarcı hayatını kaybetti
Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı
Adıyaman’da kamyonetli kavga: 7 yaralı, 6 gözaltı Adıyaman'da kamyonetli kavga: 7 yaralı, 6 gözaltı
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi
Yol verme tartışmasında yaptığı yanına kâr kalmadı: Testereli saldırgan tutuklandı Yol verme tartışmasında yaptığı yanına kâr kalmadı: Testereli saldırgan tutuklandı
Baş dönmesiyle hastaneye gitti, dünyada 68’inci vaka olduğu ortaya çıktı Baş dönmesiyle hastaneye gitti, dünyada 68'inci vaka olduğu ortaya çıktı

10:48
Bakan Gürlek duyurdu 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
10:21
Erdoğan’ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı Şimdi cinayetle aranıyor
Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor
08:59
Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor
Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor
08:58
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
08:27
Rojin Kabaiş’in babasını tehdit edenlere operasyon 10 şüpheli gözaltına alındı
Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 14:03:50. #7.13#
SON DAKİKA: Ortak Savunma Anlaşması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.