Ortopedik Cihaz Üretimi İçin 643 Milyon Lira Yatırım - Son Dakika
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Politika

Ortopedik Cihaz Üretimi İçin 643 Milyon Lira Yatırım

Ortopedik Cihaz Üretimi İçin 643 Milyon Lira Yatırım

Bakan Kacır, serebral palsili bireyler için 600 pozisyonlama cihazı teslim etti ve 643 milyon lira yatırım açıkladı.

14.05.2025 13:02
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız kapsamında ortopedik cihaz ve ekipmanları üretimine yönelik 643 milyon liralık yatırımı harekete geçirdik" dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen 'Doğru Büyüyorum Projesi' kapsamında serebral palsili bireylerin sosyal hayata katılımına ve bedenlerinin doğru gelişimine katkı verecek 600 set "pozisyonlama ve taşıma" cihazı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, serebral palsili çocuklar ve aileleri katıldı. Program, serebral palsili çocukların mini konseri ve projeye özel hazırlanan videonun seyredilmesi ile başladı.

"Ortopedik cihaz üretimine yönelik 643 milyon liralık yatırımı harekete geçirdik"

Bakan Kacır, konuşmasında yapılan çalışmalar ve verilen desteklere değinerek, "Son 22 yılda TÜBİTAK eliyle özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve ekipmanlar alanında 153 projeye 754 milyon lira destek sağladık. Yeni nesil ortez ve protez teknolojilerine yönelik Ar-Ge projeleri, TÜBİTAK programlarından öncelikli olarak desteklenecek projeler arasında. Girişimcilerimiz, mühendislerimiz, teknoparklar bünyesinde faaliyet gösteren 85 teknoloji firmasında ve 31 Ar-Ge merkezinde özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çalışmalara imza atıyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız kapsamında ortopedik cihaz ve ekipmanların üretimine yönelik 643 milyon liralık yatırımı harekete geçirdik" diye konuştu.

"298 projeye 855 milyon lira kaynak aktardık"

'Doğru Büyüyorum Projesi' hakkında konuşan Bakan Kacır, "Kalkınma ajanslarımız eliyle özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak adına 298 projeye 855 milyon lira kaynak aktardık. Bugün de onları toplumda daha görünür hale getirecek bir adım daha atıyoruz. Sizlerin de yakından bildiği üzere serebral palsili bireylerin sosyal hayata katılımı ve bedenlerinin doğru gelişimi için 'pozisyonlama ve taşıma' cihazları büyük öneme sahip. Ankara Kalkınma Ajansımız desteğiyle yürütülen Doğru Büyüyorum Projesi'yle kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında buluşturduk. Bugüne kadar yurt dışından temin edilen bu cihazların ülkemizde 10'da 1'den daha düşük bir maliyetle üretilmesini sağladık. Ülkemizin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesinin meyvesi olan 600 set 'pozisyonlama ve taşıma' cihazını bugün evlatlarımıza hibe etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kalkınma, yalnızca ekonomik değil, vicdani ve toplumsal yollarıyla birlikte anlamlıdır"

Ankara Kalkınma Ajansı'nın yaptıklarına değinen ve proje ile ilgili konuşan Vali Şahin, "Bu proje, özel ihtiyaçlı çocuklarımızın yaşamına dokunan, onların günlük hayatını kolaylaştıran ve onlara hak ettikleri hareket alanını sağlayan çok değerli bir girişim. Ajans olarak toplumun her kesimini kapsayan sosyal bütünleşmeyi teşvik eden her projeyi kararlılıkla destekliyoruz. Çünkü bizim için kalkınma yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insani, vicdani ve toplumsal yollarıyla birlikte anlamlıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Sağlık, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Ortopedik Cihaz Üretimi İçin 643 Milyon Lira Yatırım - Son Dakika

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