Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar için iftar yemeği verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar için iftar yemeği verdi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar için iftar yemeği verdi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan muhtarlar için iftar yemeği düzenledi. İftar programında muhtarlar, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı da yer aldı.

13.03.2024 16:13  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan muhtarlar için iftar yemeği verdi.

Ramazan ayında bereketini, birlik ve beraberliğini vatandaşlarla birlikte yaşamaya özen gösteren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan ayının ikinci iftarında ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen iftar yemeğine muhtarların yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın ve Refik Özen ile birlikte AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iftar saati öncesinde masaları tek tek dolaşarak muhtarların her biriyle ayrı ayrı tokalaştı. Akşam ezanının okunmasının ardından hep birlikte dua edilerek oruç açıldı. Başkan Dündar, yemek sonrası muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında da iftar programları düzenleyerek Ramazan ayının birlik ve beraberliğini kalabalık sofralarda bir arada olarak yaşıyoruz. Bugün iftar sofralarını kurduğumuz Osmangazi Meydanı, Bursa'ya nefes aldıran bir eser olarak ortaya çıktı. Birinci etabın sonuna geldik. İkinci etap için çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz günlerde bu dev meydanda konserler düzenleyerek birbirinden önemli sanatçıları vatandaşlarımız ile buluşturduk. Şimdi de Ramazan ayı ile birlikte bu meydan da iftar sofraları kuruyoruz. Meydandaki ilk iftarımızda da değerli muhtarlarımız ile bir araya geldik." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, Osmangazi Belediyesi'nin bugüne kadar önemli projeleri Bursa'ya kazandırdığını belirterek, "Bizler, yerel yönetimlerde üçlü olsun güçlü olsun derken bunu kast ediyoruz. Büyükşehir, ilçe belediyesi ve merkezi idarenin uyumlu çalışmasıyla birlikte nelerin başarılabileceğini görüyoruz. Şimdi de önemli bir seçimin arifesindeyiz. Belediye başkanlarımız ali birlikte muhtarlarımıza da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın da konuşmasında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a Bursa'ya kazandırdığı eserlerden dolayı teşekkür ederek, "Muhtarlarımız iyi bilir, eskiden genel bütçe dediğimiz hükümetin 10 senede yapamadığı projeleri Osmangazi Belediyemiz 1-2 yılda yapabiliyor. AK Parti Belediyeciliği ile buluşan bütün il ve ilçelerimiz, hamdolsun bundan istifade etti. Muhtarlarımızla birlikte belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanımız ile birlikte beraber yol yürüdüğümüz sürece çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakırız." diye konuştu.

İftar davetinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür eden Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da, "Yurtdışından misafirlerim geldiğinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ve Hamitler'deki Macera Bursa'yı gezdirdim. Bana bu eserlerin hükümet tarafından mı yapıldığını sordular. Ben de Osmangazi'mizin çalışkan belediye başkanı tarafından yapıldığını söyledim. Gerçekten çok şaşırdılar. Yurtdışında bu tarz eserlerin devlet tarafından yapıldığını söylediler. Bunları duyunca Mustafa Dündar başkanımız ile bir kez daha gurur duyduk. 31 Mart tarihinde hem biz muhtarlar hem de başkanımız seçime giriyor. 31 Mart tarihinden sonra da inşallah yeniden hep birlikte oluruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Dündar, Osmangazi, AK Parti, Bursa, İftar, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar için iftar yemeği verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:25 Bolu’da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti Bolu'da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti
14:57 Mardin’de 13 yıllık kan davası krizi Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi! Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi
14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:40 Ali Koç’tan Galatasaray’a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz
14:07 Seçil Erzan’ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 16:56:20. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar için iftar yemeği verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement