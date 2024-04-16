Osmangazili Muhtarlar Mazbatalarını Aldı - Son Dakika
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Politika

Osmangazili Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

Osmangazili Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazili muhtarlara mazbatalarını teslim etti. Başkan Aydın, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

16.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:40
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Osmangazili muhtarlar, mazbatalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'ın elinden alarak görevlerine resmen başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 31 Mart mahalli idari seçimlerini kazanarak 2024-2029 döneminde görev yapmaya hak kazanan Osmangazili muhtarlar için mazbata töreni düzenledi. Osmangazi'nin 136 mahallesinde görev yapacak muhtarlar, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlenen tören ile mazbatalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'ın elinden aldı. Osmangazi'de beş yıl boyunca birlikte görev yapacağı muhtarlar ile tek tek tanışan Başkan Aydın, "Yeni dönemin tüm muhtarlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm muhtar arkadaşlarımı tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Birlikte güzel çalşmalara imza atacağız"

"Her yeni seçim, yeni bir başlangıçtır" diyen Başkan Aydın, "Seçimlerin ardından araya Ramazan Bayramı girdiği için muhtarlarımız mazbatalarını biraz geç teslim aldı. Hepimiz, halkımıza hizmet için seçildik. İnanıyorum ki, birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Bugün vefat eden Gökçeören Mahallemizin muhtarı Emin Batmaz'a da Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da yaptığı konuşmada, "31 Mart mahalli idareler seçimlerinden başarılı ile çıkan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ı, meclis üyelerimizi ve siz değerli muhtarlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Merkezi idarenin temsilcisi olarak kaymakamlık görevimizi yaparken, bizlerin en büyük destekçilerinden birisi de muhtarlarımızdır. Birçok hizmetimizi gerçekleştirirken muhtarlarımızla birlikte hareket ederiz. Son beş yıl içerisinde pandemi ve deprem gibi iki büyük önemli olay yaşadık. Pandemi de muhtarlarımız bizlere her konuda destek verdi. Mahallelerindeki ihtiyaçları bizlerin aracılığıyla gidermeye çalıştılar. Deprem döneminde de yaraların sarılmasında önemli rol oynadılar. Bizim kapımız, muhtarlarımıza her zaman açık. Yeni dönem hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Osmangazili muhtarlarımız, önümüzdeki 5 yıllık dönem sürecinde Erkan Aydın başkanımız ile aydınlık günler görecektir. Başkanımız Erkan Aydın'a ve siz değerli muhtarlarımıza başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından Kaymakam Partal ve Başkan Aydın, muhtarlara mazbatalarını birlikte teslim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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