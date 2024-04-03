İbrahim Çenet, Osmaniye Belediye Başkanlığı görevine başladı - Son Dakika
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Politika

İbrahim Çenet, Osmaniye Belediye Başkanlığı görevine başladı

İbrahim Çenet, Osmaniye Belediye Başkanlığı görevine başladı

Yerel seçimlerde Osmaniye Belediye Başkanı seçilen İbrahim Çenet, mazbatasını alarak görevine başladı. Devir teslim töreninde eski başkan Kadir Kara, görevi Çenet'e devretti. Çenet, teşekkür konuşmasında Osmaniyeli hemşerilerine ve destekçilerine minnettarlığını dile getirdi.

03.04.2024 18:11  Güncelleme: 18:15
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Yerel seçimlerde Osmaniye Belediye Başkanı seçilen İbrahim Çenet, Merkez İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediyedeki devir teslim törenine katıldı.

Merkez İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Çenet, MHP İl Yöneticileri ve Osmaniye Belediyesi personeli tarafından Osmaniye Belediye binası önünde karşılandı. Kurban kesilmesi ve duanın ardından makamda gerçekleşen törende Kadir Kara, 3 dönemdir sürdürdüğü belediye başkanlığı görevini İbrahim Çenet'e devretti.

Törende konuşan Osmaniye'nin eski Belediye Başkanı Kadir Kara, "İbrahim Çenet beyefendiye ve onun şahsında ailesine, bütün dava arkadaşlarımıza, Osmaniye'mize ve Osmaniyeli hemşerilerimize bu seçilmişliğin hayırlı, uğurlu ve mübarek olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu görevi de bütün samimi hulusi kalbimle ifade etmek istiyorum ki İbrahim Çenet beyefendi kardeşime, saygıdeğer başkanıma devretmekte onur duyuyorum" dedi.

Düzenlenen törenle görevi devralan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Görevi, makamı bizlere Osmaniyeli hemşerilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın liderimizin bizlere adaylığı vererek sizlerin huzurunda, sizlerle omuz omuza bizlerin çalışmasına vesile kıldığı, bizlere güven duyduğu için şükranlarımı arz ediyorum. Sayın liderim Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı olarak bütün ana kademelerimizden en uç noktalardaki arkadaşlarımıza varıncaya kadar çok güzel, burada omuz omuza bir çalışmayı birlikte yürüttük. Gece demedik, gündüz demedik. Cumhur İttifakı olarak AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, bizleri de ayrıca desteklemeleriyle bizlere sahip çıktığı için gönülden teşekkür ederim. Tabii her şehir dinamik bir yapıya sahip, Osmaniye'miz gerçekten hızlı gelişen, gelecek yıllarını bizlere emanet eden siz çok değerli hemşerilerinize, dava arkadaşlarınıza, büyüklerimize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir onurdur. Bu bir ismin tarihi yazılmasıdır. Biz tabii koltukla değil, inşallah böyle hep çalışarak, makamla değil, işle hatırlanarak, sahada böyle işimizin başında bir kardeşiniz olarak sizlerin sık sık karşınıza çıkacağı bir belediye başkanı olmayı Rabbim bize nasip etsin" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İbrahim Çenet, Osmaniye Belediye Başkanlığı görevine başladı - Son Dakika

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