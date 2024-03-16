Osmanlı Ocakları Genel Başkanı: 31 Mart Seçimleri Türkiye için kritik

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, "31 Mart Seçimlerinde Türkiye kazanamazsa Türkiye düşmanları iş başına geçecek. Ekonomide kriz had safhaya gelecek" dedi.
Osmanlı Ocakları merkezinde basın açıklaması yapan Genel Başkan Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi adına çok önemli bir karar aldıklarını, bu kararı Erzurum'dan açıklamak istediğini ifade ederek, "Çünkü bugün Cumhurbaşkanımız Erzurum'a geliyor ve 31 Mart seçimleri sıradan bir seçim değil. 31 Mart seçimleri belediye başkanlığı seçimi gibi gözükse de bu iş böyle değil. Bunun geneli var. Bunun seçimin hemen ertesi günü başka neticeleri var. Bu seçimin başka neticeleri ortaya çıkacak. 31 Mart seçimlerinde Türkiye kazanamazsa Türkiye düşmanları iş başına geçecek. Ekonomide kriz had safhaya gelecek. Bunları sırf Cumhur İttifakı'nın neferleri seçimi kazansın diye söylemiyoruz. Çünkü biz Cumhur İttifakının neferleri değiliz arkadaşlar. Millet İttifakı'nın da Cumhur İttifakı'nın da neferleri değiliz. Biz AK Parti'yi de desteklemiyoruz. Çünkü bizim Ocak Partimiz var. Ama bir lider var başka. Her şartta ülkemizi virajlardan geçiriyor, krizleri atlatıyor. Darbeleri püskürtüyor. Böyle bir lidere de sahip çıkmamız gerektiği kanaatiyle bugün biz bu açıklamayı yapma gereği hissettik" diye konuştu.
Canpolat, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ocak Partisi yurt genelinde girecek olduğu illerdeki seçim il seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlıklarında, il başkanlıklarında ilçe belediye başkanlıklarında aday çıkarmış olduğu illerin haricinde bir de aday çıkarmadığı iller var. Özellikle Erzurum'da biz il ilçelerde aday çıkarmadık. ve Cumhurbaşkanımızın elini kaldırmış olduğu hangi ilde aday varsa ve Ocak Partisi'nin de hangi ilde adayı yoksa aday çıkarmadıysa biz o illerde Cumhurbaşkanımızın kendi şahsı hatırına onun liderliğine, inancımızdan, onun kaldırmış olduğu eli, o adayı destekleme kararı aldık. Vatanımıza millet hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir dönemde Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden önce Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV yönetiminin önüne siyah çelenkler bırakarak ülkemizin zor anlarında meydana çıkmış ve her hiç kimsenin yapamayacağı eylemler başlatmış hiç kimsenin veremeyeceği destekleri vermiş ve bugün de yine Türkiye'mizin yarınları için bizler elimizi taşın altına koyup hiçbir pazarlık söz konusu olmaksızın hiçbir temas hiçbir rica minnet olmaksızın bizim kendi kendimize aldığımız bir kararla Cumhurbaşkanımızın yanında durduğumuzu ve onu yerel seçim bahanesiyle yalnız bırakmamak adına, özellikle bunun altını çizmek isterim. 31 Mart seçimleri Cumhurbaşkanımıza yönelik de bir kurgulanmış seçimdir. Bu yüzden yalnız bırakılmamalıdır". - ERZURUM
Son Dakika › Politika › Osmanlı Ocakları Genel Başkanı: 31 Mart Seçimleri Türkiye için kritik - Son Dakika
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