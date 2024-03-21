Osmanlı Ocakları Genel Başkanı AK Parti\'nin adaylarını destekleyecek

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Şanlıurfa'da AK Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, beraberindeki heyetle il başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. İftar sonrası açıklamada bulunan Canpolat, 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Şanlıurfa'da aday gösterdiği mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyeceklerini ifade etti.
"Seçimi kazanamayacağını bildiği halde aday çıkaran siyasi partiler var"
Canpolat açıklamasında, "Herkes 31 Mart yerel seçimlerinde bir tavır aldı. Erdoğan'ı dünya devletleri önünde başarısız göstermek, liderliğine şaibe düşürmek için bir takım çalışmalar içine girdiğini üzülerek seyrediyoruz. Seçimi kazanamayacağını bildiği halde aday çıkaran siyasi partiler var. Seçimlerde herhangi bir belediye başkanı adayı çıkaramayacağını bildiği halde sırf cumhurbaşkanımızı ters köşeye konumlandırmak isteyen siyasi partilerin art niyetlerini gördüğümüz tarihi bir anda, Osmanlı Ocakları olarak istişareler yaptık. Şanlıurfa'da da yine kurmuş olduğumuz partide aday çıkarmayarak AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bir takım çevreler başka siyasi partinin adayını kendi siyasi partisine ihanet ederek desteklediğini ifade etmek isterim. Böylesine zor bir dönemde yine Osmanlı Ocakları üzerine düşen bu şuurun, bu bilincin, bu hassasiyetin farkındadır ve 31 Mart Seçimlerinde aday çıkarmadığımız Şanlıurfa'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da, Şırnak ve çeşitli illerde AK Parti'nin adaylarını destekleyerek oy vereceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
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