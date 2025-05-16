Otizm Eksiklik Değil, Dayanışma Gerektirir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Otizm Eksiklik Değil, Dayanışma Gerektirir

Otizm Eksiklik Değil, Dayanışma Gerektirir

Özgür Özel, otizmin bir eksiklik olmadığını vurgulayarak, siyasetin bu konuda dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.

16.05.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otizmin bir eksiklik olmadığını belirterek, "Eksik olan bu ülkenin, bu güzel çocuklara, onların güçlü ailelerine, dayanışmaya susamış hayatlarına, hepimizin siyaset kurumunun bir bütün olarak omuz verememiş olmasıdır." dedi.

Özel, partisinin Engelliler Haftası dolayısıyla Kuşadası ilçesindeki bir otelde düzenlediği ? Otizm Sempozyumu'na katıldı.

Burada konuşan Özel, partisinin düzenlediği bilimsel bir programda ilçe ve il başkanlarının konuşma yapmasını eleştirerek, "Ülkenin genel siyasetindeki tartışmaları salona dayatırsanız bu salondan sizin gibi düşünmeyenleri kaybetmeye ve burada yaratmaya çalıştığınız toplumsal faydadan onları mahrum etmeye başlarsınız." dedi.

Otizmin doğuştan geldiğini, her 31 çocuktan birinde otizm görülebildiğini ve otizm konusunda ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine değinen Özgür Özel, Türkiye'de 2 milyona yakın otizmlinin bulunduğunu dile getirdi.

Özel, Türkiye'de 700 bine yakın otizmli çocuğun bulunduğunu ve bunların sadece 42 bininin okula gidebildiğine aktararak, şunları kaydetti:

"Siyaseti engellilere, otizmlilere dayatarak değil onları siyasete davet ederek çok önemli yollar alınabilir. Kimse aklından çıkarmamalıdır ki otizm bir eksiklik değildir. Eksik olan bu ülkenin, bu güzel çocuklara, onların güçlü ailelerine, dayanışmaya susamış hayatlarına, hepimizin siyaset kurumunun bir bütün olarak omuz verememiş olmasıdır. Meseleyi en iyi özetleyecek söz, anne ve babaların 'Gözüm arkada kalmasın' sözüdür. Anne ve babada benden sonra bu çocuğa ne olacak kaygısı varsa, sosyal devlet yok demektir. CHP'nin gelecekteki iktidarında ailelerin 'benden sonra bu çocuğa ne olacak' sorusunu ortadan kaldıracak ve onlara 'gözünüz arkada kalmasın, evlat devlete emanettir' dedirtebilmek en büyük hedefimizdir."

Özel, partilerinin engelli ve otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırılmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Özgür Özel daha sonra otizmli bireylerin oluşturduğu koronun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Sağlık, Otizm, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Politika Otizm Eksiklik Değil, Dayanışma Gerektirir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:53:49. #7.13#
SON DAKİKA: Otizm Eksiklik Değil, Dayanışma Gerektirir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.