Özbekistan heyetine "Konya Modeli Belediyecilik" anlatıldı - Son Dakika
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Özbekistan heyetine "Konya Modeli Belediyecilik" anlatıldı

28.03.2022 14:29
Özbekistan heyetine "Konya Modeli Belediyecilik" anlatıldı

Özbekistan Cumhuriyeti tarafından ülkede kurulacak Yeni Andican şehrinin vali yardımcısı, kaymakam ve daire başkanlarından oluşan yönetici adaylarına Konya Büyükşehir Belediyesinde "Konya Modeli Belediyeciliğin" örnek uygulamaları anlatıldı.

Özbekistan Cumhuriyeti tarafından ülkede kurulacak Yeni Andican şehrinin vali yardımcısı, kaymakam ve daire başkanlarından oluşan yönetici adaylarına Konya Büyükşehir Belediyesinde "Konya Modeli Belediyeciliğin" örnek uygulamaları anlatıldı.

Özbekistan'da kurulacak Yeni Andican şehrinin yönetici adaylarına Konya Büyükşehir Belediyesinde çeşitli konularda eğitim verildi. Türkiye ile Özbekistan arasında gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Özbekistan Kamu Hizmetini Geliştirme Ajansı ortak projesi ile kamu personelinin eğitilmesi ve geliştirilmesi konusunda işbirliği yapılıyor. Konya'da gerçekleştirilen eğitimlere Özbekistan'da kurulacak yeni şehri yönetmeye aday vali yardımcısı, kaymakam ve daire başkanlarından oluşan bir heyet katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan sunumlarda "Konya Modeli Belediyeciliği" yakından gören Özbek heyet; "Hafif Raylı Sistem", "Sıfır Atık", "E-Belediye Uygulamaları ve Toplu Taşımada Elektronik Ödeme", "Sosyal Tesislerin Kurulması" konularında bilgilendirildi. Özbek heyet daha sonra Kapsül Teknoloji Platformu ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ni de ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü.

Özbekistan'ın Andican Bölgesel Yönetimi Yabancı Yatırımlar Dairesi Başkanı Jasurbek Parpiyev, "Özbekistan'da 400 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir kurmayı planlıyoruz. Bu amaca yönelik Türkiye'yi ziyaret ederek çeşitli alanlardaki tecrübelerden faydalanmak istedik. Konya Büyükşehir Belediyesinin de belediyecilik tecrübesinden çok faydalandık. Eğitimler oldukça verimliydi. Edindiğimiz bu bilgileri ülkemizde uygulamak istiyoruz" dedi. - KONYA

Özbekistan heyetine Konya Modeli Belediyecilik anlatıldı
Özbekistan heyetine Konya Modeli Belediyecilik anlatıldı
Özbekistan heyetine Konya Modeli Belediyecilik anlatıldı

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Özbekistan, Türkiye, Konya, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özbekistan heyetine 'Konya Modeli Belediyecilik' anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özbekistan heyetine "Konya Modeli Belediyecilik" anlatıldı - Son Dakika
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