Özçelik-İş Sendikası Olağan Genel Kurulu Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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Özçelik-İş Sendikası Olağan Genel Kurulu Temmuz'da yapılacak

07.06.2022 17:25
Özçelik-İş Sendikası Olağan Genel Kurulu Temmuz'da yapılacak

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendikanın 15. olağan genel kurulunun 16-17 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendikanın 15. olağan genel kurulunun 16-17 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 15. olağan genel kurulu 16-17 Temmuz tarihlerinde Ankara'da büyük heyecanla yapacaklarını belirtti. Özçelik-İş Sendikası denildiğinde ilk Karabük'ün akla geldiğini ifade eden Değirmenci, " Türkiye'nin her tarafına Karabük'ten yola çıkan Özçelik-İş Sendikası büyüyerek, güçlenerek Türkiye'nin her tarafında 45 bin üyesi ile daha da ileriye yol alacak bir durumda. Ben Karabük'e, KARDEMİR'e, KARDEMİR çalışanlarına, Karabük Şubemize, üyelerimize, delegelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Genel kurul sonrası yeni bir dönem başlayacağını aktaran Değirmenci, "Bu dönemde yine merkez Karabük olacak. Karabük'ten aldığımız heyecanla, destekle 45 binleri, 50 binlere, 100 binlere taşımanın heyecanı içerisinde Karabük halkından ve KARDEMİR çalışanlarından gerekli desteği göreceğimi umut ediyorum. Bu anlamda da her dönem başımız sıkıştığında da koşup destek istediğimiz Karabüklünün KARDEMİR'de çalışan üyelerimizin bu süreçte de bizlere sahip çıkacağını düşünüyorum. Özçelik-İş Sendikası kazandığı zaman Karabük kazanıyor, Karabük kazandığı zaman Karabük halkı kazanıyor neticede KARDEMİR'in daha güçlenmesi ile birlikte Türkiye kazanıyor" ifadelerine yer verdi.

Olağan Genel Kurulu'nda aday olan Değirmenci ile Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel başkanlık için yarışacak. - KARABÜK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Karabük, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özçelik-İş Sendikası Olağan Genel Kurulu Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

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