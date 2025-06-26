Özdağ'dan 1915 Olayları Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Tehcir kararı siyasi bir karar olmaktan öte savaş koşullarında, içerde karışıklık yaratmak isteyenlerin yaptığı saldırı ve katliamlardan kaynaklı bir ön alma ve tedbir amaçlı bir kriz yönetimiydi." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis'te geçen haftalarda yaşanan Talat Paşa tartışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

1915 olaylarının, Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı devam ederken devletin yürürlüğe koyduğu bir kriz yönetimi olduğunu ifade eden Özdağ, "Tarihi olayları rövanş duygularına gerekçe yapan ama bunu yaparken de hakikatin önüne perde çeken bir anlayış, bu konuları siyasi ikbal ve geçim kapısı yapıyorsa, zaten bu konu başlı başına hakikate hürmetsizliğin ete kemiğe büründürülmüş halinden başka bir şey değildir." diye konuştu.

Ermenistan topraklarındaki Türk nüfusunun azalışının sorgulanmadığını dile getiren Özdağ, şunları söyledi:

"1910 yılında Erivan'da yaşayan nüfusun yüzde 67'si Türk'tü ve birçok camileri vardı. Bunlar nereye gitti diye soran da yok. Hükümetin tehcir kararı aldıktan sonra göç eden Ermeni kafilelere yönelik yapılan saldırılar konusunda Talat, Cemal ve Enver paşaların bu eylemleri en ağır şekilde cezalandırdığını biliyoruz. Bu saldırı ve eylemlere dahil olmuş askeri ve idari yönetiminde olan 67 kişinin idamla cezalandırıldığını da biliyoruz. Savaş ortamında iç cepheyi güven altına almak için sadece Ermeniler değil, Rumların ve Suriye'deki Arapların da zorunlu göçe tabi tutulduğu da ortada."

Zorunlu göç kararı alınmadan önce Ermeni çetelerin birçok şehirde Türkleri katlettiğini belirten Özdağ, "Tehcir kararı siyasi bir karar olmaktan öte savaş koşullarında, içerde karışıklık yaratmak isteyenlerin yaptığı saldırı ve katliamlardan kaynaklı bir ön alma ve tedbir amaçlı bir kriz yönetimiydi." dedi.