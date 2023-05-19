ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ ile sunucular arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Programın sunucuları Özdağ'a "Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz" derken, Özdağ ise "Keşke seçim sırasında da davet etseydiniz" diye yanıt verdi.
Sunucuların davet ettiğini söylemesi ve haberleşmede problem olduğunu söylemesi üzerine Özdağ, "Herhalde dumanla ilettiniz" diyerek kahkaha attı.
Son Dakika › Politika › Özdağ'dan 'Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz' sözlerine bomba yanıt! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika