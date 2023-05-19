Özdağ'dan "Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz" sözlerine bomba yanıt! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Özdağ'dan "Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz" sözlerine bomba yanıt! O anlar sosyal medyada gündem oldu

19.05.2023 22:07

KRT TV canlı yayınına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sunucuların "Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz" sözlerine verdiği yanıt çok konuşuldu. Özdağ, "Keşke seçim sırasında da davet etseydiniz" derken, sunucular "Haberleşmede problem olmuştu" diye cevap verdi. Özdağ bunun üzerine "Herhalde dumanla ilettiniz" diyerek kahkaha attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ ile sunucular arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"BURASI İKTİDAR MEDYASI DEĞİL"

Programın sunucuları Özdağ'a "Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz" derken, Özdağ ise "Keşke seçim sırasında da davet etseydiniz" diye yanıt verdi.

"HERHALDE DUMANLA İLETTİNİZ"

Sunucuların davet ettiğini söylemesi ve haberleşmede problem olduğunu söylemesi üzerine Özdağ, "Herhalde dumanla ilettiniz" diyerek kahkaha attı.

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ'dan 'Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz' sözlerine bomba yanıt! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özdağ'dan "Burası iktidar medyası değil, özgürce konuşabilirsiniz" sözlerine bomba yanıt! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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