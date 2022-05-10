Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız - Son Dakika

Son günlere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

SIĞINMACI TARTIŞMASI İPLERİ GERDİ

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili sözlerine tepki gösteren Bakan Soylu, çok sert ifadelerle karşılık vermişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nın önüne giden Özdağ, Soylu ile yüzleşmek istemiş ancak bu hamlesi karşılık bulmamıştı.

"SOYLU İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Ümit Özdağ, bugün sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ni teknik ve fiziki takibe aldığını öne süren Özdağ şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Zafer Partisi ve Zafer Partililerin teknik ve fiziki takibi için talimat vermiş. TBMM'de temsil edilen bir partinin bu şekilde takibe alınması SUÇtur.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız."

