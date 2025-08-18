Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: Seçimi kaybedersem kaybedeyim dedi - Son Dakika
Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: Seçimi kaybedersem kaybedeyim dedi

18.08.2025 13:29
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 seçimlerinde işbirliğinde bulunduğu o dönemki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak istemediğini iddia etti. Özdağ "Ben kendisine dedim ki eğer benim İçişleri Bakanlığımı ön plana çıkartmazsanız, bu seçimi kaybedeceksiniz. Kılıçdaroğlu bu uyarıma 'Kaybedersem kaybedeyim' diye cevap verdi" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeler hakkında, "Kemal Bey 2023'te seçimi kazanmak istemiyordu, o ittifak görüşmesinde de bunu kendisine söyledim, o da bana 'Kaybedersem kaybedeyim' dedi" ifadelerini kullandı.

SEÇİMDEN ÖNCE PROTOKOL İMZALANMIŞTI

2023 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış ve muhalefetin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu birçok parti lideri ile birebir görüşmelerde bulunmuştu. Bu liderlerden birisi de Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ olmuştu. Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre bir protokol imzalanmış ve protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı görevinin verilmesi, kayyum siyasetinin de devam edeceği gibi maddelerin yer alması gündemi sarsmıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE İMZALANAN PROTOKOL SORULDU

T24'ten Cansu Çamlıbel Ümit Özdağ ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda süreç hakkında Özdağ'ın düşünceleri soruldu. Süreç hakkında geniş bir değerlendirmede bulunan Özdağ'a, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu ile imzalanan protokolden pişman olup olmadığı da soruldu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMI ÖN PLANA ÇIKARTMAZSANIZ, KAYBEDECEKSİNİZ"

Özdağ protokol konusunda doğru bir adım attıklarını ancak kazanmak istemeyen bir adaya kazandırılamayacağını ifade etti. Özdağ şu ifadeleri kullandı; "Ben kendisine bunu söyledim. Dedim ki eğer benim İçişleri Bakanlığımı ön plana çıkartmazsanız, bu seçimi kaybedeceksiniz. Çünkü ikinci turda oy verecek seçmen, sizin Erdoğan'dan cumhurbaşkanlığını devralmanızı değil, benim Süleyman Soylu'dan İçişleri Bakanlığını devralmamı görmek isteyen seçmen. Kılıçdaroğlu bu uyarıma 'Kaybedersem kaybedeyim' diye cevap verdi."

Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: Seçimi kaybedersem kaybedeyim dedi
