Özdağ: Muğla'nın Sorunları İçin Acil Çözümler - Son Dakika
Özdağ: Muğla'nın Sorunları İçin Acil Çözümler

26.03.2026 17:05
Selçuk Özdağ, Muğla'nın sorunlarına çevreci çözümler ve stratejik planlama çağrısında bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Muğla'da yaşanan sorunların çözümüne ilişkin, "Turizm tesislerinin çevreci uygulamalara yönlendirilmesi, suyun yeniden kullanımı ve yağmur suyu hasadı gibi önlemler acilen hayata geçirilmelidir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında İran'ın yanında durduklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarını İran'a yardım yapmaya çağıran Özdağ, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere davet edilmesini istedi.

Muğla'nın Türkiye'nin en güçlü ve dinamik şehirlerinden biri olabilecekken, "yanlış politikalar nedeniyle" en kırılgan şehirlerinden biri haline gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Özdağ, su ve tarım arazilerinin tahribatı, orman yangınları, jeolojik riskler, deniz ulaşımının yetersizliği, trafik ve sağlık gibi konularda yaşanan sorunları anlattı, çözüm önerilerini dile getirdi.

Muğla'nın sorunlarının yerel şehir sorunu şeklinde değerlendirilemeyeceğini belirten Özdağ, "Çözüm önerileri yalnızca geçici ve yüzeysel müdahalelerle sınırlı kalmamalıdır." dedi.

Kentin sorunlarının bütüncül ve stratejik bir perspektifle ele alınması gerektiğini vurgulayan Özdağ, şunları kaydetti:

"Turizm tesislerinin çevreci uygulamalara yönlendirilmesi, suyun yeniden kullanımı ve yağmur suyu hasadı gibi önlemler acilen hayata geçirilmelidir. Tarım ve orman alanları korunmalı, yeni yapılaşma ve madencilik faaliyetlerinin denetlenmesi sağlanmalı, doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitlilik korunmalı. Ayrıca altyapı eksiklikleri de göz ardı edilemez. Su temini ve barajların kapasiteleri, trafik ve ulaşım planlaması, yürüyüş ve bisiklet yollarının entegrasyonu, sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kırsalda internet erişimi acilen iyileştirilmelidir."

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Özdağ: Muğla'nın Sorunları İçin Acil Çözümler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Özdağ: Muğla'nın Sorunları İçin Acil Çözümler - Son Dakika
