Ümit Özdağ'dan ''Ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?'' sorusuna Sinan Oğan'ı küplere bindirecek yanıt - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ'dan ''Ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?'' sorusuna Sinan Oğan'ı küplere bindirecek yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayıyken seçimlerin ikinci turunda Erdoğan'ı desteklemesiyle ilgili konuştu. Özdağ, katıldığı bir programda ''Sinan Oğan, karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?'' sorusuna ''Almıştır herhalde... Almıştır herhalde'' diyerek yanıt verdi.

11.02.2024 21:59  Güncelleme: 22:04
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesiyle ilgili ilk kez konuştu. "Sinan Oğan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bununla ilgili de net bir şekilde politikalarımızı ortaya koyduk." ifadelerini kullanan Özdağ, "Sinan Oğan, karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?" sorusuna "Almıştır herhalde... Almıştır herhalde" yanıtını verdi.

Özdağ, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci tur tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Bizim tasvip etmediğimiz bir karar
Sinan Oğan

OĞAN, İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'I DESTEKLEMİŞTİ

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi tarafından kurulan ATA İttifakı, Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermişti. Sinan Oğan, seçimler ikinci tura kalınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.

Özdağ, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci tur tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Bizim tasvip etmediğimiz bir karar

ÖZDAĞ: BİZİM TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR KARAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Youtube programında Sinan Oğan'ın ikinci turdaki tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Özdağ, "Sinan Oğan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bununla ilgili de net bir şekilde politikalarımızı ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Özdağ, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci tur tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Bizim tasvip etmediğimiz bir karar

"ALMIŞTIR HERHALDE"

Özdağ, "Çoğu kişi bunu söyledi. Sinan Oğan ne aldı da destekledi? Maddi ya da manevi herhangi bir şey aldı mı? Bunun ile ilgili yorumunuz olur mu?" sorusuna "Almıştır herhalde... Almıştır herhalde" yanıtını verdi.

Ümit Özdağ\'dan \'\'Ne aldı da Erdoğan\'ı destekledi?\'\' sorusuna Sinan Oğan\'ı küplere bindirecek yanıt

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mesut Vatansever: Herkes sen değil sayın satıcı, meğer neler almışsın ( yani alacakmışsın) anlaşma karşılığında, hala nasıl konuşabiliyorsun 138 145 Yanıtla
  • Mustafa öztut: Herkesi kendin gibi sanma; gerçi bu vatanın evladı olmayan anlayamaz… 94 93 Yanıtla
  • Murat KILIÇ: Bir tek siz vatanı seviyorsunuz zaten.Adamın erdogana soylediği sozler dun gibi ortadayken 180 derece erdoganın yanında yer almasını nasıl izah ediyorsunuz.Boş keseden sallamayın. 31 13
  • Hakim ATMACA: Yüzde 0.1 oya sahip olmayan İki yanaşma ortada kalmış tabiki tabiki birilerine yanaşacak 1 0 Yanıtla

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan ''Ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?'' sorusuna Sinan Oğan'ı küplere bindirecek yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan ''Ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?'' sorusuna Sinan Oğan'ı küplere bindirecek yanıt - Son Dakika
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