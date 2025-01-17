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Politika

Özdemir'den Soru Önergesi Yağmuru

Özdemir\'den Soru Önergesi Yağmuru

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kamu taşınmazları hakkında soru önergesi verdi.

17.01.2025 14:31
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir verdiği 3 adet yazılı soru önergesi ile; Kayseri'de bulunan kamuya ait atıl durumda olan taşınmazları, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşların kaç tanesinin kiralık taşınmazlarda hizmet verdiğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, ülkede birden fazla konut sahibi olan kişi sayısını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sordu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; ülke ve şehrin sorunlarına yönelik Meclis çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılından beri verdiği yazılı soru önergeleri ile rekor kıran Özdemir son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yazılı soru önergesi verdi. Özdemir Kayseri'de bulunan kamuya ait atıl durumda olan taşınmazları, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşların kaç tanesinin kiralık taşınmazlarda hizmet verdiğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, ülkede birden fazla konut sahibi olan kişi sayısını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sordu. İşte Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in yazılı soru önergeleri:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a verilen soru önergesi; "Kamuya ait taşınmazlar, kullanım ihtiyacı sona erdiğinde boşaltılarak, ya başka kurumlara tahsis edilmekte ya da atıl durumda kalmaktadır. Ne yazık ki atıl durumda kalan binaların elektrik, su tesisatları, kapı, pencere, fayans, parke gibi demirbaşları tahrip edilmekte, binaya kullanım ihtiyacı duyulduğunda yüksek maliyetli tadilat işlemleri ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu kapsamda; Kayseri'de kamuya ait atıl durumda bulunan taşınmaz sayısı kaçtır? Atıl durumda bulunan kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması için yapılan bir proje var mıdır?"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a verilen soru önergesi; "Kayseri'de hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının kaç tanesi kiralık taşınmazlarda hizmet vermektedir? Kayseri'de kiralık taşınmazlarda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları için 2024 yılında ödenen kira bedeli toplam ne kadardır?"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a verilen soru önergesi; " Türkiye'de birden fazla konut sahibi olan kişi sayısı kaçtır? Türkiye'de kirada oturan kaç vatandaşımız vardır? Ülke genelinde boş konut sayısı toplam kaç adettir?" - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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