Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin "Eğer ki bu dava siyasi yasakla sonuçlansın en kötüsü geride kalmadı, en kötüsü önümüzde." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in soykırım yaptığını ve düzenlediği saldırılar sonucunda 47 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması yönünde ilk çağrıyı partisinin yaptığını ifade eden Özel, "Nisan'da yazıyı çıkardılar. İsrail ile ticaret yasaktır. Saldırıların başladığından yazının çıktığı güne kadar 90 milyar TL mal satılmış. Bunun tam 20 milyarlık kısmı savaş malzemesi. Yani bizim gemilerle gitmiş, Filistin'in tepesine yağmış. 'O günden sonra durdurduk.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakanlık verileri üzerinden bir çalışma yaptıklarını anlatan Özel, "O verilere ulaştık. Ne gördük biliyor musunuz? İsrail ile ticaret cayır cayır devam ediyor." diye konuştu.

"İsrail ile serbest ticaret anlaşmasının askıya alınmadığını, ithalatta İsrail menşeli ürünlerin üçüncü ülke üzerinden gelmesinin yasaklanmadığını" iddia eden Özel, "Ey Recep Tayyip Erdoğan sen mi samimisin, biz mi samimiyiz?" sorusunu yöneltti.

Özgür Özel, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı iddialarına ilişkin, "(Tehlike büyük, üçüncü dünya savaşı çıkabilir.) diyorlar. Kahvelerde, ev gezmelerinde, komşu sohbetlerinde, işçi servislerinde bu konuşulsun istiyorlar. Oysa millet bunu konuşmuyor. Millet cep telefonunun faturasını konuşuyor." dedi.

"Enflasyonu eksi yapmadan fiyatlar düşmez"

CHP lideri Özel, Türkiye'nin internet hızında 161 ülke arasında 106'ncı sırada yer aldığını da ifade ederek, mobil internet hızında 111 ülke arasında 58'inci, fiber internet hızında ise 38 ülke arasında 26'ncı sırada yer aldığını söyledi.

Bir ailenin iletişim ve haberleşme maliyetinin 2020'de aylık 300, 2021'de 353, 2022'de 442 lirayken, geçen yıl 745 lira, bu yıl ise 2 bin 350 liraya yükseldiğini anlatan Özel, "Millet bunu konuşmasın diye, 'İsrail füze atacak.' diyorlar. 700 liralık faturayı 2 bin 300 liraya çıkarırken Mehmet Şimşek'in onayı yoksa, Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı vardır. Faturasını alan ve eli yanan herkese söylüyorum, senin elini yakan, cebine elini atan Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özel, iktidarın ekonomiyi düzeltme konusunda sınıfta kaldığını, orta direğin yok edildiğini savundu. "İstanbul'da ev tutarsan aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın" diyen Özel, hükümetin sorunları çözecek bir reçetesini olmadığını, bir yılda dört kez zam yapılacağı belirtilen asgari ücrete ikinci zammın bile yapılmadığını söyledi.

Özel, aylık enflasyon oranlarına da değinerek, "Aylık enflasyonda yaz etkisini, eksi enflasyon beklediler; yüzde 3 geldi. Yüzde 3 enflasyon dünyadaki 83 ülkeden yüksek, ama lafımı yanlış anlamayın yıllıkta değil. Bizim aylık enflasyonumuz 3, dünyadaki 83 ülkenin bir yıllık enflasyonu yüzde 3'ten düşük. Türkiye toplam enflasyonda Arjantin, Güney Sudan ve Zimbabve'den sonra enflasyonu en yüksek ülke. Enflasyonu eksi yapmadan fiyatlar düşmez; enflasyonu tek haneye indirmek için bu yalan, bu masal bitmez." diye konuştu.

"Tarihi fırsat var, Esad genel af ilan etti"

Özgür Özel, hafta sonu Hatay'da programları olduğundan bahsederek, "(Hatay'da 254 bin konut vereceğiz.) dediler, 11 bin 366 anahtar dağıtıldı. Türkiye ortalaması yüzde 30, Hatay ortalaması yüzde 4,5. 100 depremzedenin 96'sı çadırda, konteynerde ya da gurbette." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diğer bir meselesinin de sığınmacı sorunu olduğunu belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok konuştuk, çok anlattık. 'Esad ile görüşmeye gideceğiz' deyince 'Ben de gideceğim' dedi. Putin'i devreye soktu, sistemi kilitliyor, çözüm üretmiyorlar. Bir yandan tarihi fırsat var. Esad genel af ilan etti. Türkiye'de geçmişte Suriye'de suçu ne olursa olsun, bulunan herkes giderse aftan yararlanıyor, genel af, cezaevleri boşaldı. İlan tarihinden önce işlenen suçlar işlenmemiş sayılacak. Tam Suriye'ye dönecek fırsat. Tam dünyayı ayağa kaldıracak, 'Elinizi taşın altına sokun.' diyecek, 'Haydi bakalım bunlar memleketine gitsin, orada otursunlar, çalışsınlar, fabrikaysa oraya kurulsun, okulsa oraya yapılsın.' Bizimkinden tık yok."

Özgür Özel, sığınmacıyı hedef alan bir siyasi parti olmadıklarının altını çizerek, "Ama biz sığınmacıya değil, sığınmacı yaratan politikalara ve Tayyip Erdoğan gibi politikacılara karşıyız. Madem ki artık orada şartları olgunlaştı, genel af da çıktı; herkesin evi güzel, herkesin memleketi güzel. Bizim yoksulumuz, bizim işsizimiz bize yeter. Onun için Tayyip Erdoğan'ı derhal Esad ile görüşmeye davet ediyorum, derhal." diye konuştu.

"İmamoğlu'nun şahsi meselesi değildir"

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya değinerek, İmamoğlu'nun davaya konu sözleri dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben söylediğini savundu.

Soylu'nun bunun üzerine tazminat davası açtığını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonradan bir cinlik, bir kumpas düşündüler; 'Yok ya Soylu'ya söylemiş olmasın, bizce o YSK'yi kastetmiş olsun, kurul halinde çalışan kamu görevlisine alenen hakaret suçundan iki yıl ceza verelim, siyasi yasak getirelim.' Bu meselenin özü Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirme değildir. Bu meselenin özü Türk milletine kendisini kimin yöneteceği konusunda seçme yasağı getirmektir. İmamoğlu'nun şahsi meselesi değildir, Türk halkına günü geldiğinde 'Ekrem İmamoğlu aday olursa onu seçemezsin.' diye direnmektir. O yüzden dün sevgili Mansur Başkan ile de birlikteydik, o da kendi açıklamasını yapmıştı. Bu partinin dönüp dolaşıp 'Cumhurbaşkanı adayı o mu olur, bu mu olur?' diye sarayı memnun edecek tartışmalardan ve sarayın taşeronlarının yarattığı çalkantılardan uzak durması lazım. Mesele, Ekrem Bey'in seçme seçilme hakkının ötesinde milletin seçme hakkına saldırıdır. Bu millet, seçme hakkını elinden aldırmaz. Nokta."

Özgür Özel, bu tip kumpasları çok gördüklerini ve çok mücadele ettiklerini dile getirerek, "Eğer ki bu dava siyasi yasakla sonuçlansın en kötüsü geride kalmadı, en kötüsü önümüzde. Bu millete yapılacak en büyük kötülük budur. Herkes aklını başına, ayağını da denk alsın." diye konuştu.

"Ne feda edecek bir Gülşah'ımız ne sizden korkacak bir Özgür Özel var"

CHP lideri Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, CHP'nin cumhuriyet tarihi boyunca hiç kazanamadığı bir ilçe belediye başkanlığını, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla kazandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hakikaten zorlanıyorum bu kadar ahlaksızlığa. Ama bu ilçeyi kazandı. Son hafta bu yalanı yayan hesaplar, şimdi döndüler bana saldırmak için Gülşah'ın hastaneye yattığı günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Meselenin özünü anlatacağım, çocukluğundan beri bağırsak hastası. En yakından takip edeni benim ve eczacı olan eşim. Evladımız bizim. O rahatsızlık bağırsakta bir kitle yapmış. O kitleyi aldılar. O kitle kötü huylu çıktı. Akıllı ilaç da olmadı. Kemoterapi görüyor. Kemoterapi için hastaneye yatacağı günü, benim Antalya'ya gittiğim günü bekleyip o haberi yazdırdılar. Ben uçaktayken, evladım Gülşah kemoterapideyken o haberi yazdırdılar."

Özel, Durbay'ın 18 yaşında CHP'ye üyesi olduğunu ve o günden bu yana partisi için yılmadan çalıştığını dile getirerek, iktidarı, cesaretle ve onurla yeneceklerini söyledi. Özel, "Ne feda edecek bir Gülşah'ımız ne sizden korkacak bir Özgür Özel var. Saray ilintili, gizli hesaplarda toplanmış, bize karşı oluşturulmuş havuzlardan, gayri resmi toplanan paralarla bir geçmiş seçimde bize, adayımıza oy verilmemesini savunan birtakım haysiyetsizlerin yönlendirmesiyle yürütülen algı operasyonuna ve buna karşı partimi alt edebilecek olanlara diyorum ki, hodri meydan, neyiniz varsa dökün, buradayız, teslim olursak namerdiz. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan." diye konuştu.

Bu arada Özgür Özel'in konuşması sırasında duygulandığı görüldü.

(Bitti)