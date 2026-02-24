Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

24.02.2026 17:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davaya ilişkin, "Aklı başında hiçbir CHP'li bu meczuplarla ilgilenmesin, iktidar yürüyüşümüzle ilgilenin. Hiç kimse bizi tutamaz. CHP ve Türkiye ittifakı iktidara yürümektedir. Bütün mesele bundan ibarettir." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilerde bulundu, Tekin'in insanları kutuplaştırdığını iddia etti.

CHP'nin Atatürkçülüğünden, devletçiliğinden, milliyetçiliğinden, cumhuriyetçiliğinden ve laikliğinden şüphesi olmadığını söyleyen Özel, "Ama buradan kutuplaşma çıkarıp da 'CHP'ye karşı bir cephe yapayım.' Yok öyle şey. Biz senin o arkandakilerle Türkiye'nin geleceğini konuşuyoruz. O emekliyle, o emekçiyle, o gençlerle CHP iktidarını konuşuyoruz. Baş örtülüsü de örtmeyini de... Her birisi el ele, kol kola, üniversitede de sokakta da Türkiye'nin geleceğini düşleyen gençlerle konuşuyoruz." diye konuştu.

Özel, Avrupa Birliğinin (AB), kamu alımlarında Avrupalı şirketlere öncelik tanıyacak tartışmalı "Made in Europe" planına değinerek, Türkiye'nin bu planın dışında olması durumunda ülkede üretilen ürünlerin Avrupa'ya satışının yapılamayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biri olduğunu belirten Özel, Türkiye'nin bu planın dışında bırakılmaması gerektiğini aktardı.

Özel, Türkiye'nin bu planın dışında bırakılmaması için AB ülkelerinin hükümetlerine birer mektup yazdıklarını belirterek, "Diyoruz ki bu 'Made in Europe' işinde bizi sakın dışarıda bırakmayın. Biz yarın iktidar olacağız. İktidarda, AB'ye tam üyelik için hızla koşacağız. Zaten Avrupa'nın üyesi olacağız ama bu dönemde Türkiye'de bu ekonomik güçlükler, sıkıntılar varken bizi dışarıda bırakmayın, bizi işsiz bırakmayın, işletmelerimizi iflasa sürüklemeyin." ifadelerini kullandı.

Özel, ayrıca CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan başkanlığındaki bir heyetin de Avrupa'ya giderek konu hakkında çalışmalarda bulunacaklarını bildirdi.

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na dair düşüncelerini dile getiren Özel, aklı başında, güçlü bir ülkenin Kurul'da yer almadığını savundu.

Özel, Barış Kurulu'nda Filistin'den kimse yokken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın olduğunu söyleyerek, "Buradan geçmişte 'Filistin davası bizim davamızdır' diyen Erdoğan'a oy verenlere sesleniyorum. Köşelerinde, 'Erdoğan'ın güçlü yanı Filistin....' Al sana Erdoğan'ın güçlü yanı. Gazze'yi kana bulayanlarla oturup da 'Filistinlileri Gazze'den etraftaki 5 ülkeye süreceğiz, orada turizm yapacağız' diyenlerle aynı masaya oturanları bu mübarek ramazan gününde milletimizin vicdanına şikayet ediyorum." sözlerini sarf etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) AK Parti dönemi ile CHP döneminin karşılaştırıldığı dövizi gösteren Özel, çeşitli kurumlarca CHP döneminde yapılan denetimlerde kamu zararı tespit edilmezken, AK Parti döneminde kamu zararının tespit edildiğini iddia etti.

"Varsa diploman sunacaksın"

Özel, "Diplomasız Erdoğan" sloganına eşlik ettiği için kendisine dava açıldığını söyleyerek, konuya ilişkin detayları paylaştı.

Avukatlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının dava dosyasına sunulmasını talep ettiğini anlatan Özel, "Tayyip Erdoğan'a söylüyorum, ben sana 'diplomasız Erdoğan' demişim, sen bana mahkeme açmışsın. Avukatım, 'dosyaya sunsunlar' demiş, avukatın 'sunamayız' demiş. Hakim demişse 'varsa diploman sunacaksın'. Sayın Erdoğan, varsa diploman sunacaksın." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı işlerin hiçbirinde kamu zararı oluşmamasına rağmen Silivri'de tutulduğunu iddia etti.

Kendileriyle siyaseti rekabet edemeyenlerin yargı kumpaslarıyla saldırdıklarını ileri süren Özel, bunlardan birinin de partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava olduğunu dile getirdi.

Özel, "İlk gün dediğimi diyorum, sonuç alınacak hiçbir şey olmadığından süreç boyunca o, bu konuşacak. Aklı başında hiçbir CHP'li bu meczuplarla ilgilenmesin, iktidar yürüyüşümüzle ilgilenin. Hiç kimse bizi tutamaz. CHP ve Türkiye ittifakı iktidara yürümektedir. Bütün mesele bundan ibarettir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Son Dakika

