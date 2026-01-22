Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin - Son Dakika
Politika

Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

Özel\'den Bahçeli\'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
22.01.2026 20:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında emekli maaşlarıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Özel, "Biz 28 bin lira dedik; gerçekçi olmasa bile gerçekçi olanı onlar söylesin. Devlet Bey bir büyüklük yapsın, raconu kessin." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 bin lira olan emekli maaşıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Özel, emekli maaşlarının 28 bin liraya çıkması için öncülük yapmasını istedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "EMEKLİ MAAŞI" ÇIKIŞI

CHP lideri Özel, Karar Tv'deki açıklamasında şunları söyledi: "Meclis'teki aritmetiğe bakıldığında AK Parti'nin 275 milletvekili var, MHP'nin de 47 milletvekili var. Bir arada çoğunluğu sağlayıp istedikleri her kanunu geçiriyorlar. AK Parti ile MHP bir olunca biz hep azınlıktayız.

"BAHÇELİ 'SEFALET ÜCRETİ' DEDİ"

Emekliler arasında bu rakama bir infial oluştu. Bütün partiler tepki verdi. Bahçeli de, 'Bu bir sefalet ücretidir' dedi. 'Herkes sözünü tutarsa siz çoğunluktasınız' dedim. MHP'den herhangi bir itiraz gelmedi evvelki güne kadar. 'Biz ittifak ortağıyız ama iktidar ortağı değiliz, CHP bu maaşlar üzerinden aramıza nifak sokmaya çalışıyor' dendi. Biz öyle bir şey yapmıyoruz.

"İSTEDİĞİMİZ ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY DEĞİL"

İstediğimiz şey de çok büyük bir şey değil. 2019 yılı dahil en düşük emekli maaşının iki katıydı ortalama emekli maaşı. Bugün 23/20. Bütün emeklileri tabanda birleştirdiler. Birkaç yıl sonra bütün emekliler en düşük emekli maaşını alır hale gelecekler.

"DEVLET BEY BÜYÜKLÜK YAPSIN, RACONU KESSİN"

Bizim önergemiz reddedildi. Biz, '28 bin lira' dedik. Gerçekçi olmasa bile gerçekçi olanı onlar söylesin. Devlet Bey büyüğümüz. Bir büyüklük yapsın. Tırnak içinde raconu kessin. Desin ki, 'Bunun oluru 24'. Devlet Bey'in hatırı için 20 binin üzerindeki her rakama oy vereceğiz. Biz bu 20 bin liraya 'hayır' oyu vereceğiz. Geçen hafta biraz ümitliydik ama Devlet Bey'in bu yaklaşımıyla ümitlerimiz kırıldı."

BAHÇELİ: İTTİFAK ORTAĞIYIZ İKTİDAR ORTAĞI DEĞİLİZ

20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı için "sefalet ücreti" ifadelerini kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin son grup toplantısında şunları söylemişti: "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir.Özgür Özel'in emeklilerle ilgili değerlendirmeleri diline dolaması ve istismara kalkışması, kendisini bir kez daha boşa düşürmüştür.

En son Hatay'da yaptığı konuşmayla Cumhur İttifakı'nın içine fitne sokmak, emeklilerimiz üzerinde fitne düzeneği kurmak istemiştir. Şayet verdikleri önergelerine destek vermezsek bizi emeklilere sahip çıkmamakla suçlayacaklarmış; bu tatlı su kurnazına diyorum ki geçiniz bunları, sizin önergenize destek olmayız."

Son Dakika Politika Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin - Son Dakika

Yorumlar (4)

    Yorumlar (4)

  • Sedat Gün Sedat Gün:
    keşke belediyelerden caldiklarinizi çalışanlara verseydiniz.. 10 6 Yanıtla
    Uuu bbb Uuu bbb:
    Anna ödediler 0 0
  • 1234 1234:
    lütfen emekliye değil mv lerine verin onlarin daha çok ihtiyaci var bilhassa 3 maaş alanlarin 7 0 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    olacaksada olmaz şimdi 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin - Son Dakika
