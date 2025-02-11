Özel Eğitime Destek Artıyor

Politika

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Bugün sayısı 580 bini bulan çocuklarımız yine sayısı 3 bin 310'a kadar olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaklaşık 60 bin öğretmen tarafından eğitim almaktadır." dedi.

Yılmaz, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Özel Eğitimde İz Bırakanlar Buluşması"nda, 2005'ten bu yana çıkarılan kanunlarla ve yapılan çalışmalarla özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için büyük bir imkan oluştuğunu söyledi.

Türkiye'de son 20 yılda eğitimin tüm bireylere ulaşması, eğitime erişimin kolaylaştırılması ve kapsayıcılığın sağlanması açısından çok büyük mesafeler katedildiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Özel eğitim alanından ihtiyacı olan her bir yavrumuz için hem evinde hem hastanelerde hem de eğitim kurumlarında çok nitelikli eğitimler verilmekte. Sadece genel bir eğitimin dışında mesleki eğitim alanında da okullar açılmakta. Bunun için bakanlığımız sürekli mevzuat güncellemeleri yaparak 'daha iyisini nasıl yapabiliriz' diye bir çabanın içindeyiz."

Şefkatin, sevginin ve merhametin çocuklar için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bugün sayısı 580 bini bulan çocuklarımız, yine sayısı 3 bin 310'a kadar olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaklaşık 60 bin öğretmen tarafından eğitim almaktadır. Burada çocuklarımız hem sosyalleşerek hem birbirleriyle kaynaşarak ve en önemlisi de kendi yeteneklerini geliştirerek hayata tutunmanın çabası içinde olmaktadırlar." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin özel eğitim konusunda dünyada örnek ve lider ülke olduğunun altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de özel eğitim gereksinimi duyan bir çocuğun bile evinde kaderiyle baş başa kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

Yahşi, özel eğitimli çocukların kıymetini bilme noktasında Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileride olduklarını belirterek, kentteki özel öğrencileri için bu yıl 1,5 milyar lira ayrıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.