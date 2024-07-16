Özel Harekatçıların Bahçeli\'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından polisleri selamlayan Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığı'ndan ayrıldı. Bahçeli'nin ziyareti sırasında Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz'in, Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü ana ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Özellikle muhalefet kanadında büyük tepki çeken fotoğraf karesinin yankıları sürerken ziyarete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüde Özel Harekatçıların sırayla Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü görüldü.

CHP'DEN "EL ÖPME" GÖRÜNTÜSÜNE TEPKİ

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, o görüntüye sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile tepki gösterdi. Bakan, paylaşımında, "Devlet Bahçeli'nin elini öpen şahıs EGM Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz.Üzerindeki o üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eder. Devletin Polisi, askeribir siyasi parti liderinin elini eteğini öpmez,önünde de eğilmez.

"ASKER EL ÖPMEYE BAŞLARSA..."

Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir. Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir. Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir." ifadelerine yer verdi.