Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler - Son Dakika
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Politika

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminde saldırıların hedefi olan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öpmesi dikkat çekti. Olayın yankıları sürerken ziyarete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde Özel Harekatçıların sırayla Bahçeli'nin elini öptüğü görülüyor.

16.07.2024 11:55  Güncelleme: 12:40
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından polisleri selamlayan Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığı'ndan ayrıldı. Bahçeli'nin ziyareti sırasında Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz'in, Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü ana ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Özellikle muhalefet kanadında büyük tepki çeken fotoğraf karesinin yankıları sürerken ziyarete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüde Özel Harekatçıların sırayla Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü görüldü.

CHP'DEN "EL ÖPME" GÖRÜNTÜSÜNE TEPKİ

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, o görüntüye sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile tepki gösterdi. Bakan, paylaşımında, "Devlet Bahçeli'nin elini öpen şahıs EGM Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz.Üzerindeki o üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eder. Devletin Polisi, askeribir siyasi parti liderinin elini eteğini öpmez,önünde de eğilmez.

"ASKER EL ÖPMEYE BAŞLARSA..."

Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir. Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir. Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Özel Harekatçıların Bahçeli\'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

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Son Dakika Politika Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Bilgin Budak: Vatan sevdasının saygısıdır bu , eleştiriye yönelenlerin vatan sevdasından şüphe duymak lazım . 69 136 Yanıtla
    Erol MARASLI: Vatan sevdası Bahçeli'nin elini öpmektenmi geçiyor.gerçi sizler için öyle el öpmeye alışıksınız 74 23 Tazmanya: el ayak öpmek vatan sevdasımi teneke kardes 28 11 Hursit Yavas: Din adamlarinin eli opulunce ayaga kalkanlar buradaki sevgi saygi dan mi oldu ? 3 23
  • güneş güneş: kıskananlar catlasın 37 78 Yanıtla
  • ferhat eser: ERKEN SEÇİM ŞART 55 39 Yanıtla
  • Sinan Taşdemir: kimler kimlerle beraber yazık 65 26 Yanıtla
    Bilge Yildiz: Türk,Türkle 23 21 Sinan Taşdemir: türkiye cumhuriyeti tek bir ırkın değil bütün ırkların cumhuriyeti'dir O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Türk Cumhuriyeti değil 2 5 Ali Arslan: Sinan kardeş yanlış biliyorsunuz,bu ülke ulus devleti Türk ulusunun devletidir,doğrusu budur,bir bayrak altında vatandaş olan ise bu ülkenin eşit haklara sahip vatandaşıdır,ama ulus devleti olduğu unutulmamalıdır. 1 0
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