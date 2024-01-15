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"Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var - Son Dakika
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"Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'de çözüm sürecince "Özerkliği kabul edebiliriz" şeklinde paylaşım yaptığı iddialarına yanıt geldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Destici, "Bu çamur bize yapışmaz, bu iftira biz de tutmaz. Bu sahtekarlığın planlayıcıları ve aracılarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız" dedi.

"Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici\'den açıklama var
15.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:42
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Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, 9 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Cumhur İttifakı'nda yer almayan muhalefet partilerini tek tek paylaşıp 'terör destekçisi' ilan etti. Bu gelişme sonrası sosyal medyada Destici'nin çözüm sürecinde paylaştığı öne sürülen bir tweet dolaşıma sokuldu. Bahsi geçen paylaşımda "Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz" ifadeleri yer alıyordu.

"BU ÇAMUR BİZE YAPIŞMAZ, BU İFTİFA BİZ DE TUTMAZ"

Büyük yankı uyandıran bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Destici'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Destici, "Öncelikle bizim, 'çözüm süreci' olarak adlandırılan uygulamanın öncesi ve sonrasındaki tavrımız net ve ortadadır. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği içinde olanların, ya da işbirliği içinde olanlarla yol yürüyenlerin şehitlerimizi istirmar etmeleriyle ilgili son paylaşımlarımız üzerine, bu gece saat 02.00'de, hangi çevrelerden ve hangi ajanlar tarafından servis edildiğini bildiğimiz ironi bile olmayan 'sahte' tweet görüntüsüyle bize saldıranlar şunu bilsinler ki; bu çamur bize yapışmaz, bu iftira biz de tutmaz" dedi.

'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
İşte dolaşıma sokulan o tweet...

"BİZE SALDIRANLARI DA NOT ETTİK"

Açıklamasının devamında konuyla ilgili yasal yollara başvuracağını belirten Destici, "Bu sahtekarlığın planlayıcıları ve aracılarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Bu vatan haini, terör seviciler;Tarih ve millet önünde olduğu gibi, yargı karşısında da mahkum olacaklardır. Ayrıca bu çirkin operasyona sazanlık yapanları da, mal bulmuş mağribi gibi saldıranları da not ettik" ifadelerine yer verdi.

İşte Destici'nin paylaşımı;

'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
YORUMLAR (9)
  • Serkan Basar: çok tehlikeli birisin sen Yanıtla 61 36
  • Serkan Basar: çok tehlikeli bir adam bu Yanıtla 47 35
  • Erol MARASLI: Sen yüzsüz utanmaz birisi .millete çamur ayitmaya utanmıyorsum Yanıtla 46 30
  • Erol MARASLI: Millete iftira atan densiz desticimi testicimi ne olduğu belirsiz zatın fetö hakkında ettiği lafa bak."Net olarak şunu da söyleyeyim, tabii ki ben hizmet hareketini (Gülen cemaati) bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Hele ki silahlı terör örgütü… O zaman ortada silahların olması lazım, örgüt üyelerinin olması lazım, militanların olması lazım” s Yanıtla 28 36
  • babasultan: nabız ölçüyorlar .d Yanıtla 10 6
  • özkan akdemir: silahsa 15 temmuzda şehit olan vatandaşlar leblebi ile mi şehit edildi eröll darbe girişimi de zaten suriyeliler tarafından yapıldı yazık size çok yazık. 0 0
  • Erol MARASLI: Sen Rahmetli Muhsin başkandan sonranpartiye çökmüs bir zateın rahmetlinin eşi dahi seni mahkeme salonundan kovdu.şimdi tutmuş birilerine şirin görünmek için millete iftira atıyorsun Yanıtla 0 0
  • Serdar Dur: Özerklik olursa Kürt devleti değil bu PKK yı yok eder İslam devleti kurarız orada. Sonra ikinci bir Osmanlı başlar siyonistler akıllı olsun. Yanıtla 0 0
  • Emre Kılıç: Bu adamdan tiskinen bir benmiyim acaba Yanıtla 0 0

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

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