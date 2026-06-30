Özgür Özel: Asgari Ücret 24 Bin Liraya Geriledi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ülkede asgari ücretlinin enflasyon karşısında kayıp yaşadığına işaret ederek, "Bugün gelinen noktada asgari ücret, verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Ocak'ta 28 bin liraydı, o 28 bin lirayı bugünkü 28 bin lira ile karşılaştırırsan, artık o günün 24 bin lirası. Asgari ücrette beş ayda bu erime yaşandı ve ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var." dedi.

CHP Grup Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, geçen hafta Diyarbakır ve Gaziantep'te, dün ise İzmir'de gerçekleştirdiği programlardaki faaliyetlerini aktardı.

Şehirlere, beldelere ve köylere giderek milletle kucaklaştıklarını söyleyen Özel, milletin hesabına göre yapılan siyaseti milletle ilmek ilmek ördüklerini dile getirdi.

Özel, Diyarbakır programı kapsamında Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in aileleriyle görüştüğünü söyledi.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Kabaiş ailesinin şüphelerinin ve sorularının yanıtlanmadığı bir sürecin yaşandığını ileri süren Özel, "Rojin Kabaiş'in ailesinin adalet arayışından hepimizin haberinin olması, onların hiç olmazsa bir miktar daha umutlanmasına, toplumun bu noktada kendilerine sahip çıkacağına olan inançlarına katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen soruşturmaya da değinerek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun göreve geldiği günden beri bu işin üzerine kararlılıkla gittiğini, Doku'nun annesinin Başsavcı Cansu'ya dua ettiğini anlattı.

"İleride bu tutuklamanın haksız olduğuna hükmedilecek"

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi dolayısıyla şehirde sanki "olağanüstü hal" ilan edildiğini savunan Özel, Zirve dolayısıyla alınan bazı tedbirleri eleştirdi.

Özel, bu kapsamda TEMA gönüllülerinin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve sivil toplum temsilcilerinin "NATO Zirvesi'nde eylem yapacakları gerekçesiyle" tutuklandığını ileri sürdü.

CHP Grup Başkanı Özel, şöyle devam etti:

"Cümle alem biliyor ki hiçbir suçları yok. Cümle alem biliyor ki Trump gittikten, Ankara boşaldıktan sonra hepsine 'pardon' deyip bırakacaklar. Cümle alem biliyor ki ileride bu tutuklamanın haksız olduğuna hükmedilecek. Haklı olduğuna hükmedilse, cümle alem biliyor ki Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verecek. O vermese Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verecek."

Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru bulunduğu iddia edilen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmasını da eleştiren Özel, Göktaş'ın, gösterisinde hem iktidarı hem de kendilerini eleştirdiğini hatırlattı.

Özgür Özel, "Ne demiş? Ekrem İmamoğlu'na beş katını söylemiş, dönmüş Erdoğan'a da iki satır bir şey demiş. İki değil 20 dese ne olur? 200 satır eleştirse, bunu hoş karşılayan siyasetçinin madalyası olur bu." ifadesini kullandı.

Ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkiye'de ne orta direk ne de orta gelir seviyesinde insan kaldığını öne sürdü.

Özel, Türkiye'nin enflasyonda Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada bulunduğunu iddia ederek, "Avrupa Birliğinin (AB) enflasyon ortalaması yüzde 3,3. Hani diyorlar ya 'enflasyon herkesin başının belası'. AB ortalaması yüzde 3,3, Türkiye'ninki yüzde 33, tam 10 katı. Yani Türkiye'deki hayat pahalılığı hızı Avrupa'dakinin tam 10 katı ve her seferinde bir zam, bir önceki zammın üstüne binerek ilerliyor." dedi.

Her gün iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini ama bir tek maaşların artmadığını dile getiren Özel, asgari ücretliye enflasyon artışının altında kalan bir zam verildiğini savundu.

CHP Grup Başkanı Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün gelinen noktada asgari ücret, verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Ocak'ta 28 bin liraydı, o 28 bin lirayı bugünkü 28 bin lira ile karşılaştırırsan, artık o günün 24 bin lirası. Asgari ücrette beş ayda bu erime yaşandı ve ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Oysa hatırlayalım ki bu milletten seçimde oy isterken iki seçim arasında 'asgari ücrete yılda dört sefer düzenleme yapacağız' diyordu."

Gaziantep programında iş insanlarıyla asgari ücret üzerine değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Özel, bu konuda geçmişte yaptıkları çalışmalarını anlattı.

Özgür Özel, enflasyon oranının belirlenmesinin ardından emekli aylıklarına zam yapılacağını da anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bütün emeklilere ve bütün emekçilere söylüyoruz ki bu yaşananların tamamı bir zaruret falan değildir. Bu yaşananların hiçbiri küresel bir sorundan kaynaklanmamaktadır. Bu yaşananların her birisi tercih meselesidir. Erdoğan ve arkadaşları parayı bulmakta ve kaynağı kullanmakta, zengini, yandaşı ve özel tercih ettikleri bir grubu, biz ise emekliyi ve emekçiyi tercih etmekteyiz."

(Sürecek)