Özgür Özel Ayvalık'ta zeytin festivalinde geçim garantisi ve kooperatif sözü verdi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeni Parti, zeytin toplayan, ekmeğini zeytinden çıkaranların Yeni Parti'sidir. Bu parti, çiftçilerin, emeklilerin, emekçilerin, esnafın, kadınların, gençlerin Yeni Partisidir." dedi.

Özel, Ayvalık ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde yaptığı konuşmada, Yeni Parti iktidar olduğunda mahalle meclisleri, ilçe ve il meclisleri olacağını, söz, yetki ve kararın halkta olacağını söyledi.

Üreticiye geçim garantisi vereceklerini aktaran Özel, "Üretici kooperatifleri kuracağız, kurduracağız, destekleyeceğiz, bunların arkasında duracağız. Zeytin, zeytinyağı stratejik üründür. Dünya pazarlarına tanıtacağız, arkasında duracağız." diye konuştu.

Özel, küçük üreticileri kooperatif çatısı altında toplayıp kendi markalarıyla ihracat yapacak şekilde destekleyeceklerini dile getirdi.

Bugüne kadar farklı partileri destekleyenlere Yeni Parti'nin kapısının ardına kadar açık olduğunu aktaran Özel, "Bütün demokratlara, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, bütün kapılar açık. Kürt'üne, Türk'üne, Laz'ına, Çerkez'ine, Alevi'sine, Sünni'sine... Bu milletin evladı değil misiniz? Hepinize açık kapılar. Bugüne kadar birleşemediklerimizle sandıkta birleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Başarı kalesinin kapıları, üzerimize kilitliydi"

Özel, Atatürk'ün kurduğu partinin 47 yıl boyunca başarı kazanamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başarı kalesinin kapıları, üzerimize kilitliydi. Siyasetin başarı kalesinin kapısından giremiyorduk. Maalesef üst üste kayıplara rağmen çok kazanmamız gereken cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybettikten sonra dedik ki 'Artık özeleştirinin, değişimin zamanıdır.' Dediler, 'olmaz.' Çok uğraştık, çok çabaladık ve bir kurultay sonucunda, partimizde Cumhuriyet tarihinde ilk kez seçimle bir değişimi gerçekleştirdik. Milletimiz, bu değişimi kuvvetli bir özeleştiriye saydı ve 14 seçim üst üste kaybetmiştik ama bu sefer bize bir şans verdi."

Yeni Parti'nin kurulduğu günleri anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Biz, Yeni Parti'yi keyiften kurmadık, zaruretten kurduk. Biz, Yeni Parti'yi muhalefet etsin diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Bunu herkes böyle bilsin. Onun için inançla, güvenle iktidara doğru yürüyoruz. Yeni Parti, zeytin toplayan, ekmeğini zeytinden çıkaranların Yeni Parti'sidir. Bu parti, çiftçilerin, emeklilerin, emekçilerin, esnafın, kadınların, gençlerin Yeni Partisidir. Hepinizin Yeni Partisi, Türkiye'nin yeni umududur."

Özel ve beraberindekiler, Ayvalık Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projeler için kurdele kesti.