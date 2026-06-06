Özgür Özel: 'Beni seven yarın sandığa gidecek' - Son Dakika
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Özgür Özel: 'Beni seven yarın sandığa gidecek'

Özgür Özel: \'Beni seven yarın sandığa gidecek\'
06.06.2026 16:02
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Mustafapaşa'da yurttaşlara seçim mesajı verdi, sandığa gitmelerini istedi.

'BENİ SEVEN YARIN SANDIĞA GİDECEK'

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Çorum'daki programlarının ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesine geldi. Özgür Özel, otobüs üzerinden yaptığı konuşmada, "Burada il başkanımız Bülent Bey'le beraber, ilçe başkanımız Yasin kardeşimle birlikte bu seçimlerde, seçimin son gününde bakalım burada, Mustafapaşa'da partiler nasıl gelecekler, son mitingleri kimler yapacak diye konuşuluyordu. Mustafapaşa'ya geçtiğimiz haftalarda gelmek, burada sizlerle bir arada olmak hep aklımızdaydı. Maalesef iki hafta önce partimiz çok haksız, hukuksuz bir kararla bir tartışmanın içine çekilmek istedi. Sonra duydum ki, pek çok bölgede iddialı olduğumuz seçimlerde, üç beldede bir duygusal kırılma, 'Sandığa gitsek, kazansak, bu sefer Özgür Başkan genel başkan değil, başka manaya mı gelir, sandığa gitmesek mi?' diyenler olmuş. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Seçilmiş, yapılmış son 4 seçimin mazbatalı genel başkanıyım. Son üç seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını almışım. Partide doğmuşum, partide büyümüşüm, partinin seçilmiş genel başkanıyım ve size sormaya geldim. Beni seven yarın sandığa gidecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek" dedi.

'BİZ DEMOKRASİ VE SANDIKTAN YANA İNSANLARIZ'

Özel, "Burada haksızlık yapanları, hukuksuzluk yapanları, sizi üzenleri sevindirecek bir iş yapmayacağız ve biz yarın sandık başına koşup, Mustafapaşa'ya ona hizmet edecek, onun beklentilerini karşılayacak bir belediye başkanı seçeceğiz. Bizim Mustafapaşa'da adayımız Ömer Boz. Buranın yerli evladı, bizim Ürgüp Belediye meclis üyemiz. Ürgüp Belediye Başkanımızın burası ile ilgili seçildikten sonra omuz omuza çalışacağı kişi ve biz Ali Ertuğrul Başkanımla birlikte, Ömer başkanımızı size emanet etmeye geldik. Ayrıca buraya gelen, göreve geldikten sonra Nevşehirli olduğunu hatırlayan, kendince birtakım şeyler söyleyen bakana sadece şunu söylüyorum; biz, demokrasi ve sandıktan yana insanlarız. Millete sorarız. Millet kimi seçerse baş tacı yaparız" diye konuştu.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: 'Beni seven yarın sandığa gidecek' - Son Dakika

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