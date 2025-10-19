Özgür Özel, Bolu İl Başkanı Karagöz\'ü Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan kongrede güven tazeleyen partisinin Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ü tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, karayoluyla İstanbul'dan Ankara'ya geçerken Bolu'ya uğradı. Akşam yemeğinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeniden göreve seçilen İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç ile bir araya gelen Özel, güven tazeleyen Tahsin Mert Karagöz'ü tebrik ederek, başarılar diledi. Özel, Bolu teşkilatını da tebrik ederek, oy artışının devam etmesi için gece gündüz çalışmaya devam etmelerini istedi. - BOLU