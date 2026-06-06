Özgür Özel: Butlan Kararı İç Meselesi Değil

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, CHP için alınan mutlak butlan kararının partinin iç meselesi olmadığını belirterek, "Siz yolunuzdan dönmedikçe ben de bu yoldan dönmeyeceğim. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Çorum'da Çorum Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen Rıza Şehri Canlar Buluşması'na katıldı. Buluşmada vatandaşlara seslenen Özel, "Açık söylemek gerekirse, bugün ülkeyi yönetenlerin Alevi toplumuna rızalık borcu vardır. O rızalığı partim, kendim ve Türkiye'nin geleceğinde bu ülkeyi yöneteceğine inandığım kadrolarımız adına, eninde sonunda devlet adına Aleviler'den alacağımıza söz vermeye geldim buraya. Ne zaman çağırırsanız gelmeye, sizlere kavuşmaya çalışıyorum. Hem sizlere yaşatılanlara karşı bir rızalık alma ihtiyacı hissediyorum çünkü bu dönemde, bu ülkede çok acı dönemler, çok acı günler yaşandı. Yüzyıllardır gözyaşı ve zulüm bir durduysa üç yürüdü. Kerbela'da başlayan zulüm Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta devam etti. Bu topraklar çok acı gördü, Alevi toplumu yüce gönüllülüğüyle bu acıları hep sessiz yaşadı, sabırla karşıladı ama zalimlerin karşısında durmayı da bildi. Acıyı kalemle, kağıtla, sazla, sözle, sükunetle, sabırla ve dirençle taşıdınız. Her dönemin Kerbela'sında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama hiç zalim olmadınız. Acı çektiniz ama hiç kimseye acı çektirmediniz. Hakkınız yendi ama kimsenin hakkını yemeyi aklınızdan bile geçirmediniz. İşte sizin inancınızın da yüreğinizin de toplumunuzun da büyüklüğü buradan gelir" dedi.

"İlk tepkiyi en doğru yerden verişinizi gördükçe bir kez daha sizlere saygı, sevgi ve minnet duygum arşa varıyor"

İktidarın Alevi vatandaşlara bocunun olduğunu dile getiren Özel, "Ben, mazlumun karşısında değil, yanında duranların, partimin düştüğü zor durumlarda da bizlere tarihin doğru yerinden nasıl sahip çıktığını en yakından yaşıyorum. Her gün bu zorlu süreçte sizin birer birer, can can, yürek yürek, kurum kurum sahip çıkışınızı, bir haksız karar çıktığında ilk tepkiyi en doğru yerden verişinizi gördükçe bir kez daha sizlere saygı, sevgi ve minnet duygum arşa varıyor. Bu tutumun bu güne has olmadığını, kişilere bağlı olmadığını, hatta kişiler, kurumlar kim olursa olsun duruşun nasıl doğru bir yerden okunduğunu bütün Türkiye'ye en güzel siz gösteriyorsunuz. Üstelik bu tutum sadece bugüne bağlı da değil, Kurtuluş Savaşı'na gittiğimizde, kurtuluşta ve kuruluşta Mustafa Kemal Paşa'ya en büyük omzu veren, o kongrelerini tamamlamış, Ankara'ya giderken uğradığı Hacı Bektaş'ta ona hem maddi hem de en önemlisi en büyük manevi desteği alan ve bu memleketi kurtaran Mustafa Kemal'in arkasında duran yine sizlerdiniz. Çocuklara geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu bırakan da sizlersiniz. Biliyoruz ki bu ülkeyi yönetenlerin sizlere borcu var. Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamamak, aynı hizmeti alamamak, camiyi ibadethane sayanların cemevlerini ibadethane saymamaları ve Aleviliği bir inanç değil, sadece bir kültür olarak görmek, Sünnileri Cumhurbaşkanlığına, devletin başına bağlarken, Alevileri Kültür Bakanlığına bağlamak, semahın bir ibadet olduğundan bihaber, semahı bir müzik, bir folklor gibi görmek bugünkü iktidarın sizleri ne kadar anlamadığının ve sizlerin desteğini yüreğinde hisseden ve iktidara gelince ne yapacağını bilen bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ne kadar çok ihtiyaç olduğunu bu küçük örneklerden görüyoruz" diye konuştu.

"Butlan meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir"

Dört koldan saldırı altında olduklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Özel, "Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Ama ne diyordu Pir Sultan, 'dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.' Siz yolunuzdan dönmedikçe ben de bu yoldan dönmeyeceğim. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim. Bugün Cumhuriyetin en büyük kazanımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hediyesi Cumhuriyet'in en büyük kazanamı sandık saldırı altındadır, müesses nizam milletin iradesine darbe yapmaktadır. Alevi kurumlarının ilk günden beri fark ettiği gibi, butlan meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir, bizim aramızda değildir, saray rejimiyle milletin arasındadır, milletin iradesi arasındadır" şeklinde konuştu. - ÇORUM