Özgür Özel: Çay Üreticisinin Derdini Çözeceğiz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Çay Üreticisinin Derdini Çözeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de çay hasat ederek çay üreticilerinin sorunlarını çözeceklerini söyledi. Özel, çay toplamanın zahmetli olduğunu ve üreticilerin büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti.

03.06.2024 13:45
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1) ÖZGÜR ÖZEL: ÇAY ÜRETİCİSİNİN DERDİNİ ÇÖZECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de girdiği çay bahçesinde eline makas alarak çay hasat ettiği görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Özel, "Çay toplamanın zahmeti de üreticinin derdi de büyük. Çay üreticisinin derdini çözeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Rize'de katıldığı 'Çay üreticisinin sesini duyuyor, duyuruyoruz' adlı 'Çay Mitingi' öncesi Gündoğdu beldesine bağlı Taşlık köyünde çay toplayan üretici ailelerle bir araya gelip, elinde makasla çay topladığı görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özel, ilk kez çay topladığını belirtiği paylaşımında "Bugün ilk kez çay topladım. Aynur Hanım ve Şerafettin Bey sohbetleriyle eşlik ettiler. Eskiden 1 kilo çay satar, 1 kilo zeytin alırdık diyorlar. Şimdi 100 gram zeytin bile alınamıyor. Çay toplamanın zahmeti de üreticinin derdi de büyük. Çay üreticisinin derdini çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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