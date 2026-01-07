Özgür Özel'den 5 il ve ilçede 'seçimler yenilensin' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel'den 5 il ve ilçede 'seçimler yenilensin' çağrısı

Özgür Özel\'den 5 il ve ilçede \'seçimler yenilensin\' çağrısı
07.01.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Partisinin İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 il ve ilçede seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu. Özel, "Aydın'da, Gaziosmapaşa'da, Bayrampaşa'da, Beykoz'da, Söke'de yargı oyunlarıyla belediyelerimizi elimizden aldığını sanıyorsun. Cesaretin varsa buralarda sandığı koyalım, kararı millet versin" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Beykoz ilçesi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 5 İL VE İLÇEDE 'SEÇİMLER YENİLENSİN' ÇAĞRISI

Miting alanında toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bazı il ve ilçelerde seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu. Özel, "Aydın'da, Gaziosmapaşa'da, Bayrampaşa'da, Beykoz'da, Söke'de yargı oyunlarıyla belediyelerimizi elimizden aldığını sanıyorsun. Cesaretin varsa buralarda sandığı koyalım, kararı millet versin" diye konuştu.

"VAR MISINIZ KARŞIMIZA ÇIKMAYA?"

Özel'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Buradan AK Partililere sesleniyorum ve Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrıda bulunuyorum: Eğer patron milletse, esas karar verici milletse onlar asil biz vekilsek gelin, birlikte oy verelim. Belediye meclisini birlikte istifa ettirelim. Kendinize güveniyorsanız Beykoz'un önünde bir kez daha kantara çıkalım. Seçimleri yenileyelim. Var mısınız karşımıza çıkmaya? Ey Tayyip Erdoğan, sana sesleniyorum: Aydın Büyükşehir'de, Beykoz'da, Bayrampaşa'da, Gaziosmanpaşa'da, Aydın Söke'de seçilmiş belediyelerimizin sadece kimini tehdit edip korkutarak, kimini 'Arkadaşını sat, seni belediyede başkan yapayım' diyerek yargı oyunlarıyla elimizden aldığını sanıyorsun. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Cesaretin varsa Aydın'da, Beykoz'da Bayrampaşa'da ve Gaziosmanpaşa'da sandığı koyalım, kararı millet versin. Var mısın? Hodri meydan, Tayyip Bey neden korkuyorsun? Kapkaççılar, aldı kaçtıcılar, siyasi kalpazanlar, siyasi yan kesiciler belediye yönetemez. Millet kimi derse belediyeyi o yönetir. Sizi gidi siyasi yankesiciler sizi. Elinizi Beykozlu'nun cebinden, çantasının içinden çekin. İradesini çalmaya kalkanın elini Beykozlular kıracak. Sayın Erdoğan'a söylüyorum, AK Parti İl Başkanı'na, Beykoz İlçe Başkanı'na söylüyorum: Siz o Aydınlı topuklu efenin adaşını çıkarın, aday gösterin. Benim adayım da Alaattin Köseler. Hodri meydan. Biz varız, meydanlardayız."

Recep Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa, Özgür Özel, Politika, İstanbul, Beykoz, Yargı, Söke, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den 5 il ve ilçede 'seçimler yenilensin' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    Erdoğan sayesinde= CHP'li oluyorum 6 11 Yanıtla
  • Elisa21 Elisa21:
    SEÇİM YAPMADAN 17 YIL KENDİNİ SEÇENLER VARDI TARİHİN Bİ TARAFINDA KALDI GİTTİ GERÇİ.... HİÇ OLMASA ŞİMDİ HER SEÇİMDE EZE EZE KAZANIYOR HALK SEÇİYOR . SİZİN ESKİLER kORKUDAN 17 YIL SANDIK KURAMADI.... İLK SEÇİMDE ŞUT LANIRDI.... 13 3 Yanıtla
  • Hallo Zusammen Hallo Zusammen:
    lan dünya yangın yerinde bu hâlâ para peşinde 6 2 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    hüsele 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:37:52. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den 5 il ve ilçede 'seçimler yenilensin' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.