Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'sine gitmesine ilişkin ''İbrahim Kalın bir devlet memuru. AK Parti'nin temsilcisi değil. Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez'' dedi.

12.12.2024 20:55  Güncelleme: 21:17
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'deki Emevi Camii'sine gitmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İbrahim Kalın bir devlet memuru" diyen Kalın, " AK Parti'nin temsilcisi değil. Fiilen bunu sekteye uğratacak işler yapsa da. AK Parti'ye sunum yaptı, kendisine mektup yazdım. 'Ne oluyoruz bize de gelmelisiniz' dedim. Verilecek bir bilgi AK Parti açısından kıymetli, son seçimlerin birinci partisi açısından ne olabilir dedim. Allah'ı var geldi. 29 Ekim törenlerinde. 'Sayın Başkan mektubunuzu aldım, hak veriyorum'" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN NAMAZININ KAZASINI YAPMAK DA MİT BAŞKANINA DÜŞMEZ"

"Gününe karar verdik. İbrahim Kalın'a orada da dedim 'Biz Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa orada dururuz' diye. Eleştireceğimiz zaman eleştiririz" diye devam eden Özel, "Kurumları devletin kurumları sayarız. Bu kurumun başkanı Cumhurbaşkanı olabilir bir parti genel başkanı olabilir, bu da arizidir. O kurumun başında milli ismi vardır. Bize eşit mesafede olması gereken bir kurum olarak görürüm MİT'i. Bugünkü gidişini siyasi şov gibi değerlendirmek istemem. 2012 yılında Erdoğan'ın ağzından 'Çok yakında Emevi camiine gideceğiz' demişti. 12 yıl önce. Bu namaz o namaz değil. Şimdi kılarsa da o namaz değil. O kadar şehit, dünya kadar sığınmacı var. O namaz o günkü namazdı. Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez" diye konuştu.

Özgür Özel\'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa yavuzdeger:
    Yine konuştu balkabağı. İşiniz gücünüz goy goy… 0 0 Yanıtla
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