
Özgür Özel'den Aydın Seçimleri İçin Hodri Meydan

18.08.2025 23:26
CHP Lideri Özgür Özel, Aydın'da seçim yenilenmesi çağrısı yaptı ve Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirerek, "AK Parti'nin bu sözde transferle, siyasi yankesicilikle güç topladığını iddia edenlere hodri meydan, Aydın'a sandığı koyalım." dedi.

Özel, partisinin Aydın İl Başkanlığını ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i ziyaret etti.

Daha sonra partisince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan Özel, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özgür Özel, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirerek, Aydın'da yeniden seçim yapılması çağrısında bulundu.

Özel, şöyle konuştu:

"Ben buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa ister buradan alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim. AK Parti'nin bu sözde transferle, siyasi yankesicilikle güç topladığını iddia edenlere hodri meydan, Aydın'a sandığı koyalım. Erdoğan'ın adayı belli. Seçimi yenilesen de 2-3 sene sonra yapsan da adayımı açıklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bu meydandaki bütün Aydınlılardır. Aydın'daki mücadelemiz bir bireysel mücadele, başarı değildir, Aydın'ın bütün efeleri, en uzak ilçesinde, en uzak köyde o helal oyunu altı oka basmış kimse, bu meydanda kim varsa, bu haksızlık kimin içine sinmediyse ilk seçimde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayım odur, sizlersiniz."

CHP'ye üye olan bazı Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının partisinden istifaya zorlandığını öne süren Özel, "Bütün Aydınlılara teşekkür ederim. Bunu duymuşlar, vicdanları el vermemiş, koştular baba ocağına geldiler ve 'madem öyle yapıyorlar, partiye kayıt olmak istiyorum' diyorlar. İl ve ilçelerde üye kayıt formları tükendi." dedi.

Öte yandan, mitingden önce meydandaki Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına "İmar rantına geçit yok" yazılı pankart asıldığı görüldü.

Kaynak: AA

