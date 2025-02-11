Özgür Özel'den Bahçeli'ye Geçmiş Olsun

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

MHP Lideri Bahçeli, CHP Grup Toplantısının ardından, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP Lideri Özgür Özel'i arayarak kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Özel de Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak, kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti. - ANKARA