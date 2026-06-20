CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'da - Son Dakika
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'da

CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur\'da
20.06.2026 20:22  Güncelleme: 20:32
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur ziyaretinde vatandaşlara seslendi. Partisinin saldırı altında olduğunu belirten Özel, mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur ziyareti çerçevesinde vatandaşlara seslendi. İstasyon parkında bulunan bankın üzerine çıkarak konuşan Özel, "Biliyorsunuz partimiz görülmemiş bir saldırı altında. Buna karşı uzun süredir direniyoruz, mücadele ediyoruz" dedi.

Bir dizi program ve ziyaret için Burdur'da gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ilk olarak Çavdır, ardından ise Yeşilova ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Burdur Cezaevinde tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ziyaret eden Özel, Bucak ilçesine giderek burada da vatandaşlar ile buluştu. Özel son olarak Burdur'da esnafları ziyaret ederek İstasyon parkında bulunan bankın üzerine çıkarak konuşma yaptı. Özel, konuşmasında kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür ederek, "Biliyorsunuz partimiz görülmemiş bir saldırı altında. Buna karşı uzun süredir direniyoruz, mücadele ediyoruz. Ancak bir yandan da partimizin iktidar yürüyüşü engellendiği için biz mücadelemizi binalarla, halka seslenmemizi otobüslerle sınırlı görmediğimiz için binada oturmakla iktidar olunmayacağını iktidarın sokaktan geldiğini bildiğimiz için yollardayız" şeklinde konuştu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'da - Son Dakika

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