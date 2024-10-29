CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanları ve eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) genel başkanını arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, önceki CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla aradı.
Özgür Özel, eski genel başkanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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