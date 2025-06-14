CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adaletin, dayanışmanın ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum."
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Gadir-i Hum Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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