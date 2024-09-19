Özgür Özel'den Gaziler Günü Mesajı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm gazilerimizin ayrım olmaksızın onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamamız gerekmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü'nde başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitiren tüm gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, her bir gazimize şükranlarımı sunuyorum."

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