Özgür Özel'den Göktaş'a Destek - Son Dakika
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Özgür Özel'den Göktaş'a Destek

Özgür Özel\'den Göktaş\'a Destek
03.07.2026 21:44
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tutuklu komedyen Deniz Göktaş'a destek vererek özgürlük çağrısında bulundu.

CHP Gup Başkanı Özgür Özel, dini değerleri alenen aşağıladığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan stand-up komedyeni Deniz Göktaş'a destek verdi.

Özel, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Özel, dini değerleri alenen aşağıladığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan stand-up komedyeni Deniz Göktaş'a destek verdi. Göktaş'ın yaptığı gösteriler nedeniyle hedef gösterildiğini savunan Özel, "Bakın gencecik komedyen, stand-upçı Deniz Göktaş kardeşim eser sergiliyor. Kendi yaptığı bir performans bütünlüğünü sergiliyor. Stand-up yapıyor. Yüz binlerce kişi istemiş, kimse rahatsız olmamış. Alıyorlar, hedef gösteriyorlar. 'Dini değerlerimizi aşağılıyor', 'Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemlerde siyasetçilere yönelik mizah örneklerini hatırlatan Özel, "1965'lerde Türkeş'e, İnönü'ye, Demirel'e yapılabilen şakalara bir bakın. 1970'lerde Ecevit'e yapılabilenlere bakın.1980'lerde Özal'a, Yıldırım Akbulut'a, 'Tuğla gibi' fıkra kitabı yazıyorlardı. Yıldırım Akbulut diyordu ki, alıyordu kitabı, 'İçinden seçiyorum, beğeniyorum, ben de okuyorum, ben de beğeniyorum' diyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. ve şu kadarını söyleyelim. Bütün siyasi liderlere en ağır şakaların yapılabildiği rejim, en demokratik rejimdir" dedi.

Konuşmasında Göktaş'ın tutuklanmasına da değinen Özel, "Türkiye'deki bütün gençlere, bütün demokratlara ve susturulmaya çalışılan herkese sesleniyorum. İlk gecesini cezaevinde geçirecek kardeşim Deniz'e sesleniyorum; korkma, korkma, korkma. Hakkımızı alırız. Siyasi mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Eninde sonunda ya bu mücadeleyi kazanacağız ya da yollar kapatıldıysa o yolu açacağız, yeni bir yol açacağız" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sivil Toplum, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Göktaş'a Destek - Son Dakika

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