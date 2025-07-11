Özgür Özel'den PKK'nın silahları imha etmesine ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den PKK'nın silahları imha etmesine ilk yorum

Özgür Özel\'den PKK\'nın silahları imha etmesine ilk yorum
11.07.2025 16:25
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nin silah bırakma töreni hakkında, ''Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz'' dedi. Özel sözlerinin devamında, ''Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye'dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silahların imha etmesinin ardından açıklama yaptı.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, terör örgütünün silah bırakma adımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz" dedi.

"TERÖRÜN İLELEBET SON BULMASI, ORTAK İRADEMİZ"

"Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır" diyen Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir" mesajını verdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İ ÖZELLİKLE ANDI

Özel, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir. Türkiye'de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir. Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye'dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Özgür Özel, Demokrasi, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, Refah, Terör, Hukuk, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den PKK'nın silahları imha etmesine ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Rıza Özaydın:
    Hayırlısıyla ömrü ahirimizde bu günleri görmek nasip oldu İnşallah bundan böyle daha güzel günler gelir evlatlarımız torunlarımız bizden daha iyi şartlarda yaşayarak ömürlerini sürdürürler. bilindiği gibi vatan sevgisi imandandır vatan ve millet menfaati için çalışan herkesten ve bilhassa siyasilerden Allahu Teala razı olsun kendi kesesini doldurmak etrafını zengin etmek için gayrimeşru yollara sapan siyasilerden Rabbim ülkemizi ve bizleri muhafaza eylesin. 14 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    sen once baskanlarini savun kurtar baskan yani unutulmasin bu durum . 0 3 Yanıtla
  • 5032Sy:
    CHP li yöneticiler bile memnun pkk nın silah bırakmasından, fakat seçmeni memnun olmadığı için, yorum sayfasında hiçbiri yoktur 1 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    İsrail ile savaş loading... 0 0 Yanıtla
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