Özgür Özel'den tartışma yaratacak "Suriye" çıkışı - Son Dakika
Politika

Özgür Özel'den tartışma yaratacak "Suriye" çıkışı

Özgür Özel\'den tartışma yaratacak "Suriye" çıkışı
23.01.2026 00:40  Güncelleme: 00:46
Özgür Özel\'den tartışma yaratacak "Suriye" çıkışı
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında, tartışma yaratacak bir Suriye çıkışına imza attı. Özel, "Suriye'deki Kürtleri toptan terörist ilan eden bir nefret dili üretiliyor. YPG dışında kimse yaşamıyor anlayışı kabul edilemez. Sınırlar kardeşliği ayıramaz, nefret siyasetiyle bu ülke yönetilemez." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karar Tv, iktidarın Suriye politikasına ilişkin tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Özel, Suriye'deki Kürtlerin tamamının terörist ilan edildiğini iddia etti.

ÖZEL'DEN "SURİYE" ÇIKIŞI

Sınırın her iki yanındaki halklar arasındaki bağlara vurgu yapan Özel, "Sınırlar kardeşliği ayıramaz, nefret siyasetiyle bu ülke yönetilemez" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ BÜTÜN KÜRTLERİ TERÖRİST OLARAK GÖRENLER VAR"

Özel şunları söyledi: "Düne kadar sessiz sedasız takip edilen süreçte bir anda bir Kürt düşmanlığı oldu. Suriye'de 2 milyonun üzerinde Kürt yaşıyor... Suriye'de sadece YPG'liler yaşıyor diye bir bakış açıları var. Suriye'deki bütün Kürtleri terörist olarak görenler var iktidarın bazı kalemlerinde. Bu o kadar incitici bir şey ki.

"BBEN SURİYE'DEKİ TÜRKMENLERİN DE KÜRTLERİN DE AKRABASIYIM"

Ben kendimi bir Türk olarak Suriye'deki Türkmenlerin de akrabası olarak görüyorum. Türkiye'deki Kürtlerle akrabaysa Suriye'deki Kürtlerle de akrabayım. Çünkü tarih içinde sınırın nereden çizildiğinin kardeşliğe engel olacak bir tarafı yok."

  • Emin Köroğlu Emin Köroğlu:
    siyasetten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtladı 43 5 Yanıtla
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    sınırlar kardeşliği ayıramaz demiş. Suriyeli Türk ve Araplarla olan din kardeşliğimizi on yıldır eleştiriyorsunuz. iş teröristlere gelince güvercin oldular yine. Türkiye kırk yılın başında doğru bir iş yapıyor, adam onu eleştirmiş. Allah bunlara akıl versin 29 4 Yanıtla
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    eczacıdan genel başkan bu kadar olur 25 3 Yanıtla
