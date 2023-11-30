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Özgür Özel, TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Özgür Özel, TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması hakkında ''TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

30.11.2023 - 21:39,  Güncelleme: 21:51
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin mahkeme kararı ile görevden alınmasına tepki gösterdi. Özel, "TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararıyla TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevine son verilmesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, karara tepki gösterdi.

"KARAR, HUKUKA AYKIRI"

Özel paylaşımında şunları söyledi: "TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz."

Özgür Özel'den TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki

NE OLDU?

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'terör propagandası yapmak' suçundan 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklandı. 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yetkisizlik' kararı verilerek İstanbul'a gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı'nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Kararını açıklayan hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.

Özgür Özel'den TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanan olayda TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, katıldığı televizyon programında, TSK'ya kimyasal silah iftirası atmıştı. Mehmetçiğin kimyasal silah kullandığını öne süren Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz." demişti.

Türk Tabipleri Birliği, Özgür Özel, 3. Sayfa, Sağlık, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel, TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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