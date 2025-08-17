CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden eski Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Sabih Tekin Çağlar'a taziye ziyaretinde bulundu.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, Trabzon'da, annesini kaybeden TEB 33. ve 34. Dönem Genel Sekreteri Çağlar'ı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Özgür Özel'den TEB Genel Sekreteri'ne Taziye Ziyareti
