Özgür Özel'den Uluslararası Hukuk Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bölgemizin, ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerine maruz bırakılmasını reddediyoruz." dedi.

Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) tarafından CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşmasına katıldı.

Burada partililere hitap eden Özel, Türkiye'nin geleceğine, bölgesel ve küresel dönüşümlere kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Özgür Özel, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin bir ateş çemberine dönüştüğünü belirterek, "Bölgemizin, ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerine maruz bırakılmasını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

"Hukuka ve etiğe dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğiz"

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını reddettiklerini dile getiren Özel, yaşanan krizin çözümü için diplomasi ve uzlaşı ortamına işaret etti.

Bölgenin huzurunu ve güvenliğini istikrarsızlaştıracak her türlü girişimin karşısında olduklarını vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, uluslararası toplumun kayıtsızlığından cesaret alan ve bu pervasızlığa karşı devletlerin egemenlik haklarına saygılı, hukuka ve etiğe dayalı uluslararası düzeni savunduk, savunmaya devam edeceğiz. İran'daki rejimin baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte İran'ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların, sadece ve sadece burada yaşayanlar olduğunu hatırlatmak ve bunun için mücadele etmek, siyasi, ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzdur."

Türkiye'nin, kutuplaşma, baskı ve keyfiyetle yönetilemeyeceğini, liyakatsizlik, plansızlık ve adaletsizlikle ayakta kalamayacağını savunan Özel, yaşanan sorunların sistemsel olduğunu dile getirdi.

Özel, CHP'nin yalnızca iktidara değil, yeni bir siyaset ve yönetim anlayışını ülkede hakim kılmaya talip olduğunu belirterek, "Biz, bir daha hiç kimsenin bugünkü yetkilerle donatılmadığı, kuvvetler ayrılığının en etkin şekilde hayata geçirildiği, Meclis'in, ülke yönetiminin asli unsuru haline geldiği, gerçek bir anayasal düzeni ve parlamenter demokrasiyi kurmaya talibiz." diye konuştu.

"Bu bir yeniden inşa sürecidir"

CAO politika kurullarının, CHP'nin hükümet programı için yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Özel, partisinin, demokrasi, adalet, ekonomi politikaları, dış politika, savunma sanayisi, ticaret, sanayi ve istihdam, tarımsal üretim, sosyal devlet, eğitim, sağlık, turizm, ulaşım ve altyapı, kadınlar ve gençler için hazırladığı politikaları detaylarıyla anlattı.

CHP Genel Başkanı Özel, politikaları, "iktidarın yarattığı tahribatı, toplumsal kesimler arasında oluşturduğu uçurumu ortadan kaldırma iradesinin ilk ve en önemli reçetesi" olarak nitelendirdi.

"Vatandaşlarımıza artık çözümü söylemenin zamanıdır"

Devlette kurumsallaşma, ekonomi, adalet, üretim ve refah vurgusu yapan Özel, şöyle devam etti:

"Sorunlarını çok iyi bildiğimiz vatandaşlarımıza, artık çözümü söylemenin, nasıl çözeceğimizi söylemenin, hangi kadroyla çözeceğimizi güçlendirmenin ve bundan sonraki toplantılarda gitgide güçlendiğimizin, öz güvenimizin arttığının, kamuoyu desteğinin artığının ve 'Türkiye'yi bu kadrolar çok iyi yönetir, tahribatı ortadan kaldırır, ülkeyi ayağa kaldırır ve yarın yüzümü bu kadrolar güldürür' dedirtmenin artık zamanıdır."

Buluşmada, CAO tanıtım filmi ve tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan video mesajı yayımlanırken, CAO politika kurullarının üyeleri de tanıtıldı.