Özgür Özel'den Yaşar Kemal Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel'den Yaşar Kemal Vurgusu

Özgür Özel\'den Yaşar Kemal Vurgusu

Özgür Özel, çiftçiler ve emekçiler için Yaşar Kemal cesaretiyle mücadele edeceğini belirtti.

06.10.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Güzelim Çukurova'da pamuk yeniden beyaz altın olana, emekçiler, çiftçiler hakkını, alnının terinin karşılığını alana kadar Yaşar Kemal cesaretiyle mücadele etmeye, yapılacak ilk seçimlerde Yaşar Kemal'in sahip çıktıklarını iktidara getirmeye söz veriyorum." dedi.

Özel, 2015'te hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in doğum günü dolayısıyla, eski adı "Hemite" olan Gökçedam köyünde düzenlenen anma etkinliğinde, Osmaniye'nin ikinci memleketi olduğunu söyledi.

Yaşar Kemal'in eserlerinde köyünden sıkça söz ettiğini dile getiren Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kadirli Belediyesi işbirliğinde Uluslararası Yaşar Kemal Kültür Sanat Festivali düzenlenmesi için söz aldıklarını belirtti.

Özel, Yaşar Kemal'in "İnce Memed" romanına atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

"Biz, kadın cinayetleri yaşanırken, kadınların arkasından ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen, kadınları savunmasız bırakan 'Abdi Ağalara' karşıyız. Dünyanın en barışçıl eylemini yapmış Tayfun kardeşimizi ve Gezi tutuklularını Silivri'de tutan, karşı görüşünü, fikrini söyleyen herkesi terörist ilan eden ve 'Osmaniye'de belediye başkanı seçersiniz de Diyarbakır'da seçerseniz onlara oraları yönettirmem' diyen 'Abdi Ağalara' karşı Yaşar Kemal ve onun İnce Memed'i gibi olmak durumundayız."

Toplumun her kesiminin yanında olduklarını ifade eden Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkenin her etnik gruptan, mezhepten yoksullarının, kimsesizlerinin, işsizlerinin, güvencesizlerinin, evladının geleceğinden endişe edenlerin ve bu memleketten, halinden yorulup yurt dışına gitmeyi düşünen gençlerin, hepsinin yanındayız."

Özel, ülkedeki eşitsizlikler ortadan kaldırılıncaya kadar çalışacaklarını belirterek, "Güzelim Çukurova'da pamuk yeniden beyaz altın olana, emekçiler, çiftçiler hakkını, alnının terinin karşılığını alana kadar Yaşar Kemal cesaretiyle mücadele etmeye, yapılacak ilk seçimlerde Yaşar Kemal'in sahip çıktıklarını iktidara getirmeye söz veriyorum." diye konuştu.

Konuşmasında bugünün tarihçi ve siyaset bilimci, eski milletvekili Doç. Dr. Bahriye Üçok'un 34. ölüm yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, "En büyük barış savunucusu, bütün katillerin düşmanı Yaşar Kemal'in doğduğu günde, Bahriye Üçok'a rahmet diliyor, onu katledenleri bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban da etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkinliğin ardından Yaşar Kemal Kültür Evi ve Parkı'nı, 5 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü'nün ailesini, partisinin Kadirli İlçe Başkanlığını ve Kadirli Belediyesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yaşar Kemal, Doğum Günü, Özgür Özel, osmaniye, Politika, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Yaşar Kemal Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:56 Denizli’de 200 milyon euroluk dev vurgun Denizli'de 200 milyon euroluk dev vurgun
20:30 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi
11:53 Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 17:29:50. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Yaşar Kemal Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement