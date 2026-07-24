Özgür Özel\'den Yeni Parti Açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL'DEN, CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA

CHP'den istifa eden Özgür Özel, Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünü hatırlatarak, "Biz bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; önce İstanbul'un sonra İzmir'in işgaliyle artık tahammülü kalmadığında, İstanbul'dan Bandırma Vapuruyla Samsun'a çıkıp rütbeleri, üniformaları, sarayları, yetkileri, resmi yetkileri geride bırakıp kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu'da çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda davet ettiği Heyet-i Temsiliye ile birlikte 23 Nisan 1920 günü Cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz. Cuma namazımızı kıldık. Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur, mekan 1'inci Meclis'tir. Gün 24 Temmuz, Lozan'ın yıl dönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr'i yırtıp atıp Lozan'la Türkiye'nin tapu senedini emperyalist ülkelere kabul ettirdiğimiz, Türkiye'yi çağdaş dünyanın bağımsız bir cumhuriyeti olarak tescil ettirdiğimiz günün 103'üncü yıl dönümündeyiz. Sevr'in yırtılıp atıldığı; yani Orta Doğu'da ve sınırlarımız içinde, dışında birtakım anlaşmaların, hesapların, teslimiyetin yırtılıp atıldığı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği ve o günden bugüne kadar o sağlam temellerin ve kolonların bizi taşıdığı yerdeyiz" dedi.

'ANA MUHALEFET PARTİSİNİ İLAN EDECEĞİZ'

Özel, 1'nci Meclis'ten sonra Anadolu Kulübü'nde kurucular kuruluyla ilk toplantıyı yapacaklarını söyleyerek, "Kurucular Kurulumuzun genel başkanımızı belirlemesini sağlamak, ardından da partimizin yönetim organlarını belirlemek üzere Anadolu Kulübü'nde ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Günün sonunda Yeni Parti'nin Parti Meclisini, genel başkanını bildirmiş ve partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre, ilk seçime kadar görev yapacak. Yeni Parti, ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni Parti'nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından Allah'ın izni, milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru, refahı, barışı getirecek, bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız. Yolumuz açık olsun. Yolumuz, yol arkadaşlarımız, aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın ardından 1'inci Meclis'e yürüyen Özel ve ekibi, burada hatıra fotoğrafı çektirip ayrıldı.

Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,