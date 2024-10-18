İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır - Son Dakika
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Politika

İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır" dedi.

18.10.2024 16:18
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. SGK'dan daha fazla para almak için akılalmaz bir düzen kuran ve bebekleri öldüren çete ile ilgili CHP Lideri Özgür Özel, "Gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık sisteminin açıklarından yararlanarak çıkar sağlamak için kurdukları sistem ile yenidoğan bebeklerin sağlığını hiçe sayan, ölümlerine neden olan, savcıları dahi tehdit edebilen gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız. Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır."

İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır
Kaynak: AA

Özgür Özel, Yenidoğan, Politika, İstanbul, Güvenlik, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • TC Umut Şentürk:
    İdamı bekliyoruz ona destek olman.lazım.herkes konusuyor yoksa çıkıp.boş 145 8 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Hiç samimi gelmiyor bana bu 32 97 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    size çıkar çıksa çıksa imayı görüyormusun bundan bile müritleri ne mesaj gönderdi demokrasi katilleri 10 32 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    bu ucube sistem yeterli cezaya engel idam idam idamoglu idam şart 36 1 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    Al sana rüşvet yemeyen türünün son örneği bir savcı 31 1 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Hadi sayın özgür özel cesaretin varsa idam teklifi ver sen ver bu millet arkandan gelsin yoksa boş boş herkes konuşuyor icraat yok 22 1 Yanıtla
    McA !:
    mhp ve akp oyları ile Red edilir. 3 0
    Emir Kozcu:
    Kim kabul edecek,akp ve MHP hangi önergelerini kabul ettirdi meclise.Bunu getirecek olan iktidardır onlarda oralı bile değil. 2 0
  • okan:
    Gene komşunun horozu ötmüş partisi bebekleri öldüren katil destekçilerinin partisiyle dem leniyor bide burda konuşuyor belediye işçilerin parasını ödeyemiyor konser e 5.300.000 ödüyor 11 5 Yanıtla
  • Hakikat:
    Chp'li bir beldiye encumen uyesi de varmis.Sayin Ozel! 5 5 Yanıtla
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