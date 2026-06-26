Özgür Özel Diyarbakır'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Özgür Özel Diyarbakır'da temaslarda bulundu

Özgür Özel Diyarbakır\'da temaslarda bulundu
26.06.2026 23:54
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da esnaf ziyareti, Tahir Elçi anması, kayıp öğrenci aileleriyle görüşme ve STK toplantısı gerçekleştirdi; parti içi tartışmaları demokrasi-otokrasi mücadelesi olarak niteledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özel ve beraberindeki milletvekilleri, merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret ederek, tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 11 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısında çıkan çatışmada hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi andı.

Daha sonra Bismil ilçesinde bazı ziraat odalarının başkanları ile bir araya gelen Özel, Tunceli'de 6 yıldır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile Van'da 2 yıl önce göl kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailelerine ziyarette bulundu.

Ardından bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapan Özel, Diyarbakır'ın önemine değinerek, "İstanbul nasıl bir merkez ise Ankara nasıl bir merkez ise Diyarbakır da onlardan geri kalmayan bir merkez, hem siyaset için hem sosyal hayat için, tarihiyle, kültürüyle hem de yarına dair umutları yaşatmak veya geliştirmek adına önemli. Bu açıdan toplantıyı tüm yönleriyle çok kıymetli buluyor, değer atfediyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin de "Yaşanan mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değil. Birileri 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iç mesele yaşanıyor, bir tartışma yaşanıyor' gibi göstermek istese de aslında mesele otokratlarla demokratlar arasında bir mesele." dedi.

Özel, daha sonra bir otelde gençlerle buluşarak sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel Diyarbakır'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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