Özgür Özel'e 20 Bin Lira Tazminat Ceza - Son Dakika
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Özgür Özel'e 20 Bin Lira Tazminat Ceza

09.06.2026 16:23
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Mahkeme, Özgür Özel'in Süleyman Soylu'ya tazminat ödemesine karar verdi.

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel'in AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya 20 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel'in 2021 yılında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında kararını verdi. Mahkeme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun açtığı davayı kısmen kabul ederek Özgür Özel'in toplam 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme kararına göre, Özgür Özel'in 22 Ekim, 3 Aralık ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin Süleyman Soylu'nun kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi. Bu kapsamda mahkeme, söz konusu paylaşımlar nedeniyle toplam 20 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Soylu'ya ödenmesine karar verdi. Öte yandan, Özgür Özel tarafından açılan karşı davanın da mahkeme tarafından reddedildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Soylu, üç davayı da kazandı

Soylu, geçtiğimiz günlerde de Özgür Özel'e karşı açtığı iki ayrı manevi tazminat davasını kazanmış, mahkemeler Özel'in tazminat ödemesine hükmetmişti. Son kararla birlikte Özgür Özel'in Süleyman Soylu'ya yönelik açıklama ve paylaşımları nedeniyle açılan davalarda verilen yargı kararlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

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