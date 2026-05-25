Özgür Özel'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'e Ziyaret

Özgür Özel\'e Ziyaret
25.05.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyit Aslan, mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti ve dayanışma mesajı verdi.

EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan başkanlığındaki heyet, Özgür Özel'i TBMM'deki odasında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Özel ve Aslan açıklama yaptı. Özel, Aslan'a teşekkür etti. Aslan, "Bugün baskıya, şiddet politikalarına, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, mutlak butlana, kayyım politikalarına karşı buradayız. Dayanışma içerisinde olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Özellikle altını çizmek isterim ki her türlü koşulda yan yana durmaya devam edeceğiz. Bugün yaşanan bu baskı ve şiddet politikaları ve hukuksuzluk karşısında geri adım atmayacağız. Meydanlarda, sokaklarda yaşamın olduğu her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik koşullar bu iktidarın yani saray düzeninin eseridir. Milyonlarca işçinin yoksulluk ve açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmesi, milyonlarca emeklinin 20 bin 600 liraya mahkum edilmesi, gençlerin eğitim hakkının elinden alınması, üniversitelerin bilim yuvası olmaktan çıkarılması, kayyım atamalarla üniversiteler yönetilmeye çalışılması bu iktidarın eseridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'e Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:30:28. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.